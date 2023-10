Auf die Frage, ob sie etwas anmelden möchte, habe die Frau ihr ungewöhnliches Mitbringsel angegeben. „Wir waren wirklich ein bisschen schockiert. So etwas sehen wir nicht jeden Tag.“ Die klumpenförmigen Exkremente befanden sich in einer kleinen Schachtel zusammen mit einer Muschel.

Sie habe damit eine Halskette anfertigen wollen, sagte die Frau. So habe sie es in ihrer Heimat, dem US-Bundesstaat Iowa, vorher bereits mit Elchkot gemacht. Die Beamten beschlagnahmten die Giraffenausscheidungen und vernichteten sie „sachgemäß mithilfe von Heißdampf“, so der Zoll.