Michel ,Diabao' Praddo ist 49 Jahre alt, lebt in der Nähe von São Paulo in Brasilien und gilt als einer der am krassesten veränderten Menschen weltweit. Tatsächlich sieht er mittlerweile dank zahlreicher Eingriffe so wenig menschlich aus, dass er den Spitznamen „Teufelsmann“ trägt.

Seine Ähnlichkeit mit dem Satan rührt unter anderem von den 33 Horn-Implantaten her, die ihm sogar einen Guinness-Weltrekord einbrachten. Zudem ließ er sich als einer der ersten Menschen weltweit die Nase entfernen. Seine Ohren und Brustwarzen mussten ebenfalls bereits weichen, von letzteren aß er sogar eine. Ja, richtig gelesen, Praddo verspeiste seine eigene Brustwarze. Dass er sich silberne Reißzähne implantieren ließ und sein Körper zu mehr als 80 Prozent tätowiert ist, fällt da kaum noch ins Gewicht.

Doch unlängst gelang es dem Teufelsmann wieder, seine Follower zu schocken: Er ließ sich mehrere Finger amputieren.