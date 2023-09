Der 62-jährige Legion hat ein ultimatives Ziel, das er in seinem Leben noch erreichen möchte: Er will ein geschlechtsloser Drache werden. Dafür hat der US-Amerikaner, der im Elendsviertel Skid Row in Los Angeles lebt, schon einiges in Kauf genommen. Legion hat bereits grün tätowierte Augen, keine Ohren mehr, nur noch wenig von seiner Nase, eine geteilte Zunge, kaum noch Zähne und 18 Hörner – letzteres ist mehr, als jeder andere Mensch auf der Welt.

All das, um wie ein Reptil auszusehen, erzählt Legion in einem Video auf dem YouTube-Kanal „Soft White Underbelly“, der fast fünf Millionen Abonnenten hat. Dort sagt er zu seiner Nase: „Ich kann einige Dinge nicht mehr machen, zum Beispiel in der Nase bohren, aber das stört mich nicht. Reptilien haben eben eine flache Nase und nur zwei kleine Löcher an der Seite, so wie ich jetzt auch.“

Inspiration für die Nase habe er von dem fiktiven Harry-Potter-Charakter Lord Voldemort bekommen. „Ich liebe Lord Voldemort, ich denke, wir wären ein tolles Paar“, sagt Legion lachend.