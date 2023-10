Das wichtigste Argument der Elektroauto-Gegner ist die lange Ladezeit bei einer relativ kurzen Reichweite. In der Tat muss man bei längeren Strecken oder Urlaubsreisen mit einem Elektro-Auto ein bisschen planen. Wer in zehn Stunden von Köln ans Mittelmeer brettern will, dürfte Schwierigkeiten haben, das mit einem E-Auto zu schaffen. Selbst bei Akku-schonender, gemütlicher Fahrweise muss der Wagen spätestens nach der halben Strecke komplett neu aufgeladen werden. Und das dauert, auch wenn es mittlerweile bei den neuen Modellen und Ladestationen schon viel schneller geht als früher.

An Schnell-Ladestationen kann man den Akku heutzutage schon in unter einer Stunde vollmachen – falls das Fahrzeug mit der entsprechenden Ladetechnik ausgerüstet ist. Allerdings lässt sich die Batterie mit der Turbomethode oft nicht zu 100 Prozent auffüllen. An öffentlichen Standard-Ladestellen oder der Wall-Box vorm Haus kann es durchaus zwischen zwei und sechs Stunden dauern, mit Haushaltsstrom noch länger. Das langsamere Laden soll aber besser für die Lebensdauer des Akkus sein. Wie immer gilt: Der Mix macht’s!

Die Ladezeit hängt zudem auch vom Fahrzeugmodell ab. Wer eine weite Reise mit einem E-Fahrzeug antreten will, muss also vorher gut planen, wenn er eine längere Rast fürs Laden nutzen möchte und vorab recherchieren, wo das möglich wäre und mit welcher Power bzw. in welcher Zeit die dortige Station das Auto wieder fahrtüchtig macht, während er ausgiebig Mittag isst oder zu Fuß das Zwischenziel erkundet. Der Vorteil dabei: Sie setzen sich ausgeruht wieder ans Steuer.