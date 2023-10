Wenn Ihnen das alles zu heikel ist oder Sie Angst haben, dass es nachher doch Stress gibt mit Ihren Freunden, greifen Sie vielleicht lieber auf eine Carsharing-Firma zurück. Der Vorteil gegenüber dem privaten Sharing: Sie können auf einen ganzen Fuhrpark zurückgreifen – mit verschiedenen Modellen. So fahren Sie allein zu einer Verabredung in der Innenstadt mit dem Kleinwagen, liefern die Kinder mit einem Kombi bei den Großeltern ab und buchen einen Transporter, wenn Sie den Schrank zum Selbstzusammenbauen aus dem Möbelhaus abholen – mit E-Auto, Benziner oder Diesel je nach Geschmack. Nur für Berufspendler mit langen Anfahrten oder für Urlaubsreisen ist das nichts. Da wären die Kosten zu hoch.

Und so funktioniert’s: In der Regel zahlt man einen Aufnahmebeitrag und dann je nach Tarif unter Umständen noch eine monatliche Grundgebühr oder einen Aufpreis für einen zusätzlichen Fahrer. Dann bucht man online oder über eine App das benötigte Fahrzeug am gewünschten Standort, sofern vorhanden. Für die Nutzungsdauer fällt je nach Tarif meist ein Mix aus Zeit- und Kilometerentgelt an.

Carsharing lohnt sich vor allem, wenn es nur ein Teil Ihres „Mobilitäts-Mixes“ ist und Sie sonst viel Rad und Bahn fahren. Wer es hauptsächlich für die Fahrt zur Arbeit nutzen will, sollte einen Anbieter mit „Free Floating“-Prinzip wählen, bei dem man das Auto nicht an der Ausleihstation zurückgibt, sondern nach Wunsch auch woanders. Wer im Einzugsgebiet eines Anbieters wohnt und auch den Arbeitsplatz dort hat, muss bei diesem Konzept nicht während der Arbeitszeit weiter Nutzungsgebühr zahlen, während es auf dem Firmenparkplatz steht. In der Zeit kann es ja ein anderer Kunde nutzen und damit den Hund zum Tierarzt fahren oder den Einkauf erledigen.