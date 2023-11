Die Idee, eine Insel in Finnland zu besitzen, kam nicht von ungefähr. Schon in jungen Jahren schlummerte in Timo der Traum von einer eigenen Insel. Ein Traum, der gar nicht so unrealistisch ist, wie sich herausstellen sollte. Über einen Inselmarkler im Fernsehen erfuhr er von der Möglichkeit, sich tatsächlich ein Stückchen Land im Meer zu kaufen.

Die Liebe zu Finnland wurde in der Familie bereits über Generationen weitergegeben. Der Großvater von Timo und Jannis war im Zweiten Weltkrieg in Finnland stationiert. Die Brüder hörten zahlreiche Geschichten über das Land, der Großvater schwärmte vom Saunieren und typischen Bräuchen. „Finnland hat er immer als gutes Land bezeichnet“, erzählt Jannis. Ein Grund mehr, der sie für das Abenteuer in den hohen Norden führte.

„Majorsgrund“ ist also weit mehr als nur ein außergewöhnlicher Wohnort. Es ist ein Familienprojekt, das Generationen verbindet.