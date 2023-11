Ein Leben bei den Massais bedeutet natürlich auch, sich an die Kultur vor Ort anzupassen. „Alles machen die Frauen selbst – ein Mann hat kein Haus. Wenn du ein Mann bist, hast du kein Haus zum Schlafen“, so Stephanie. Die Bereiche eines Hauses bleiben für Mann und Frau getrennt.

Männer dürfen in Tansania meist mehrere Frauen heiraten, was in Deutschland verboten ist. Ihr Mann hat keine weitere Ehefrau. „Generell habe ich nichts dagegen, weil ich wüsste, wenn er es will, dann will er es, um mehr Kinder zu bekommen. Am Anfang war es nicht okay, aber inzwischen ist es okay für mich“, erklärt Stephanie im RTL-Interview.