Der Lokführer bemerkt am Dienstagmorgen (26. September) um kurz nach acht Uhr Rauch im Maschinenraum des Zuges, der von Magdeburg nach Köln unterwegs ist. In Wennigsen bei Hannover hält er ihn an. „Der Lokführer hat richtig gehandelt und den Zug vom Strom genommen“, sagt Detlef Lenger, Pressesprecher der Bundespolizeidirektion Hannover im Gespräch mit RTL. Die Feuerwehr sucht mit einem Wärmebildgerät nach Glutnestern im Maschinenraum, kann die Rauchentwicklung bestätigen. Die Ursache dafür ist jedoch noch unklar. Nur so viel ist laut Bundespolizei sicher: „Eine Einflussnahme durch Dritte kann man zu 99 Prozent ausschließen.“

