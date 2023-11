Brooke Shields ist sportlich, fit und ernährt sich gesund – und doch ist der Schauspielerin jetzt genau dieser vermeintlich ausgewogene Lebensstil zum Verhängnis geworden: Um ihren Wasserhaushalt auszugleichen, trinkt sie nach eine stundenlangen Podcast-Aufnahme sehr viel Wasser, will sich so auf eine Show-Aufzeichnung am Abend vorbereiten.

Auf dem Weg zum Abendessen dann die ersten Anzeichen für einen bevorstehenden Notfall: „Ich habe auf ein Uber gewartet, und als ich unten an der Treppe ankam, sah ich offenbar komisch aus“, erzählt die Schauspielerin in der aktuellen Ausgabe der Glamour. Freunde fragen sie, ob es ihr gut gehe. Zu dem Zeitpunkt bejaht sie die Frage – nicht wissend, dass ihr Abend im Krankenhaus enden würde.

