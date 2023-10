Bettwanzen-Befall in Deutschland: Drohen uns jetzt Pariser Zustände?

Bettwanzen, die sich auf U-Bahn-Sitzen tummeln, Kinobesucher, die ihre Sitze sicherheitshalber mit Mülltüten abdecken, um den Saal später möglichst ohne Blutsauger im Gepäck zu verlassen – die Bilder aus Paris haben ganz Europa schockiert.

Und als wäre das nicht schon schlimm genug, lesen wir jetzt auch in Deutschland von Fällen, die uns aufhorchen lassen. Zuletzt hatten sich die Blutsauger in Nordrhein-Westfalen im Kreis Olpe ausgebreitet. Und die Justizvollzugsanstalt Plötzensee in Berlin musste vor einer Woche eine Station komplett räumen, weil das Gefängnis den Befall einfach nicht in den Griff bekam. Auch in Rheinland-Pfalz und im hessischen Kassel häufen sich die Fälle.

Wie schlimm ist die Bettwanzen-Plage also in Deutschland bereits?