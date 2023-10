Jagdfieber: Ganz Frankreich sucht nach Bettwanzen

In Bezug auf öffentliche Verkehrsmittel nahm Verkehrsminister Clément Beaune sich am Freitag des Wanzenthemas an. Er werde in der nächsten Woche mit den Verkehrsbetrieben über die getroffenen Maßnahmen im Dienste der Reisenden beraten, teilte Beaune mit. Es gehe darum, die Menschen zu beruhigen und zu schützen.

Auch in Deutschland sind die vor Jahrzehnten noch quasi verschwundenen Bettwanzen wieder ein Thema, unter anderem durch mehr Mobilität und das viele Reisen. Die Wanzen saugen Blut und leben in bewohnten geschlossenen Räumen. Sie verstecken sich etwa in Betten, in Möbelfugen oder Ritzen.

Sie werden zum Beispiel im Gepäck an andere Orte gebracht, aber auch durch getragene Kleidung. Ihr Biss kann starken Juckreiz verursachen. Experten empfehlen, in Hotelbetten vorab nach Wanzen Ausschau zu halten und Gepäck und Kleidung bei der Rückkehr zu Hause in der Dusche auszuschütteln.

Dennoch schließen Experten hierzulande eine ähnliche Situation aus. „Hotels oder Gaststättengewerbe achten da sehr darauf, weil sie wissen, dass du zu einem Problem werden kann.“ Daher würden die festgestellten Fälle frühzeitig bekämpft. Er sehe keine Anzeichen dafür, „dass wir in Deutschland eine vergleichbare Situation bekommen werden.“ (Michael Evers dpa/uvo)