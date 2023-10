Die Verletzungen sollen von einem Sturz stammen. Das beteuern die Eltern von Anfang an. Der 39-jährige Vater habe das Mädchen auf dem Arm gehabt und dabei soll es heruntergefallen sein, so der Angeklagte beim Prozessauftakt Anfang Oktober. Die ganze Situation tue ihm leid, erklärt der Vater damals. Angeklagt waren er und die Mutter des Mädchens wegen schwerer Körperverletzung. Sie sollen ihre damals elf Monate alte Tochter mindestens zweimal so schwer geschüttet haben soll, dass sie schwere bleibende Schäden zurückbehalten hat.

Doch jetzt die Wende: Freispruch für den Vater und Einstellung des Prozesses für die Mutter. Das Gericht kann laut dpa nach eigenen Angaben nicht feststellen, wer für das Schütteltrauma verantwortlich ist.

Lesen Sie auch: Kindesmisshandlung: Was kann ich bei einem Verdacht tun?