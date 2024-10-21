Medienkooperation

Review

EF English Live
21. Oktober 2024

EF English Live: Die größte Online-Englischschule weltweit im Test

Lingoda
17. Juli 2023

Erfahrungen mit Lingoda: Die Online-Sprachschule im Check

Sprachlernapp Mondly
24. November 2022

Mondly: Lohnt sich die Nutzung der Sprachlern-App?

Busuu
23. November 2022

Busuu im Test: Sprachkurse von Experten entwickelt

GoStudent
23. November 2022

GoStudent: Nachhilfe Online

Rosetta Stone
10. August 2022

Rosetta Stone: Intuitiv lernen wie eine Muttersprache

Preply App
10. August 2022

Preply im Test: Sprachen lernen mit Coach

duolingo App
10. August 2022

Duolingo Sprachlern-App im Test!

Review Babbel App
20. Juli 2022

Einfach Sprachen lernen mit Babbel