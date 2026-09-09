Zum Überblick: Einmal im Jahr fallen die Preise für Sprachlern-Apps auf ihr Jahrestief – der Black Friday. Wir haben zehn Anbieter nicht nach Bekanntheit, sondern nach der Höhe ihres tatsächlichen Rabatts sortiert, damit du siehst, wo sich das Warten wirklich gelohnt hat.

Der Black Friday hat sich längst von der reinen Elektronik-Schnäppchenjagd zu einem festen Termin für digitale Abos entwickelt – und Sprachlern-Apps gehören zu den Kategorien mit den größten Preisnachlässen des Jahres. Wer ohnehin plant, eine neue Sprache zu lernen, kann an diesem einen Wochenende oft mehr sparen als in den restlichen elf Monaten zusammen.

Die Krux dabei: Nicht jeder „Rabatt” ist gleich groß, und nicht jede App lohnt sich für jeden. Deshalb haben wir die zehn wichtigsten Anbieter genau geprüft und danach geordnet, wie viel Prozent Nachlass sie tatsächlich bieten – von Apps mit bis zu 70 % Rabatt bis zu Angeboten, bei denen sich vor allem eine kostenlose Testphase lohnt.

Rabatt-Rangliste: Die 10 besten Black-Friday-Deals für Sprachlern-Apps

So ordnen sich die zehn Apps nach Rabatt-Höhe beziehungsweise bestem Preis-Leistungs-Verhältnis am Black Friday ein – von der App mit dem größten Nachlass bis zur besten Gratis-Alternative.

Sprachlern-App Rabatt am Black Friday Extras Mondly bis zu 70 % 40+ Sprachen, AR-/VR-Modus, KI-Chatbot Rosetta Stone bis zu 63 % Lifetime-Zugang zu 23 Sprachen für 149 € Busuu bis zu 51 % 14 Sprachen, McGraw-Hill-zertifizierte Kurse Babbel bis zu 50 % 14 Sprachen, Spracherkennungs-KI Lingoda bis zu 40 % Live-Unterricht mit zertifizierten Lehrkräften LingoDeer Jahresabo ab 49,99 € 15 Sprachen, Fokus auf Asien Duolingo Basisversion gratis 42 Sprachen, Familien-Abo ab 10 €/Monat Memrise Lifetime teils unter 90 € 35 Sprachen, Video-Clips von Muttersprachlern Preply Probestunde ab 1 € Live-Unterricht mit 100.000+ Tutoren Pimsleur 7 Tage gratis testen 51 Sprachen, reine Audiomethode

1. Mondly – bis zu 70 % auf das Jahresabo

Kaum ein Anbieter geht beim Sprachenlernen so verspielt mit Technik um wie Mondly: Augmented- und Virtual-Reality-Module lassen dich Dialoge in simulierten Umgebungen üben, etwa an einer Restauranttheke in Barcelona, während die App deine Antworten in Echtzeit bewertet.

Am Black Friday ist Mondly regelmäßig der Rabatt-Rekordhalter im gesamten Vergleich: Bis zu 70 % Nachlass drücken das Jahresabo auf rund 62 € – weniger als 6 € im Monat für Zugriff auf sämtliche 40+ Sprachen gleichzeitig.

Ein KI-Chatbot übernimmt die Gesprächspartner-Rolle, wenn kein Mensch zur Verfügung steht – gerade für schüchterne Anfänger ein angstfreier Einstieg ins freie Sprechen.

Die täglichen Lektionen dauern im Schnitt nur fünf Minuten – Gamification-Elemente wie Punkte und Wochen-Challenges sorgen dafür, dass daraus eine feste Routine wird statt eines guten Vorsatzes.

Bei der Sprachauswahl sticht Mondly besonders hervor: Neben den gängigen europäischen Sprachen finden sich auch seltenere Optionen wie Bengalisch, Tagalog oder Tamil – ein Angebot, das viele Mitbewerber nicht haben.

Praktisch: Mondly läuft auch auf der Apple Watch, sodass sich Kurzeinheiten sogar beim Joggen oder Kochen einschieben lassen. Eignet sich am besten für: technikaffine Lerner, die mit KI und AR experimentieren und mehrere Sprachen parallel im Blick behalten wollen.

2. Rosetta Stone – 63 % auf das Lifetime-Abo

Rosetta Stone ist seit über drei Jahrzehnten am Markt und setzt konsequent auf Immersion: Du verknüpfst Bilder, Laute und Sätze direkt miteinander, ganz ohne den Umweg über die Übersetzung ins Deutsche – ähnlich wie ein Kind seine Muttersprache lernt.

Am Black Friday wird aus dem eher hochpreisigen Programm ein Schnäppchen: Das Lifetime-Abo mit dauerhaftem Zugriff auf alle 23 Sprachen fällt von regulär 399 € auf nur noch 149 € – ein Nachlass von 63 %, der sich schon nach wenigen Monaten Nutzung amortisiert.

Herzstück der App ist das patentierte TruAccent-Aussprachetraining, das deine Aussprache mit der von Muttersprachlern abgleicht und sofort korrigierendes Feedback liefert.

Wer sich lieber auf eine Sprache konzentriert, zahlt am Black Friday für das 12-Monats-Abo nur rund 120 € statt der üblichen 240 € – umgerechnet knapp 10 € im Monat, abgesichert durch eine 30-tägige Geld-zurück-Garantie.

Mit 23 Sprachen – darunter auch seltener unterrichtete wie Tagalog, Irisch oder Hebräisch – bietet Rosetta Stone eine ungewöhnlich breite Auswahl, komplett offline nutzbar auf Desktop, Tablet und Smartphone.

Wer explizite Grammatikregeln bevorzugt, wird die zurückhaltende Erklärungstiefe zunächst vermissen. Eignet sich am besten für: Lerner, die durch reines Eintauchen lernen und langfristig gleich mehrere Sprachen abdecken wollen.

3. Busuu – bis zu 51 % Rabatt

Busuu hebt sich durch eine Funktion ab, die kaum eine reine Lern-App bietet: echtes Feedback von Muttersprachlern zu deinen Schreib- und Sprechübungen. Du reichst einen kurzen Text ein, jemand aus Madrid oder Tokio korrigiert ihn persönlich.

Am Black Friday sinkt der Preis für das Premium-Jahresabo um bis zu 51 % auf rund 58 € – inklusive Zugang zu 14 Sprachen und Kursen, die offiziell mit dem Bildungsverlag McGraw-Hill zertifiziert sind.

Der Lernplan passt sich deinem Ziel, Niveau und Zeitbudget an – statt planlos draufloszulernen, bekommst du einen klaren Fahrplan zum nächsten Sprachlevel.

Wer aufs Ganze geht, bucht Premium Plus: persönlicher Studienplan plus Grammatikübungen entlang des europäischen Referenzrahmens (CEFR) – nützlich, wenn am Ende ein Sprachzertifikat stehen soll.

Über 120 Millionen registrierte Nutzer weltweit bedeuten: Egal zu welcher Uhrzeit du übst, es findet sich fast immer jemand, der deine Übung korrigiert. Offline-Modus für unterwegs ist ebenfalls an Bord.

Eignet sich am besten für: alle, die strukturiertes Lernen mit echtem Feedback von Muttersprachlern kombinieren wollen, statt nur mit einem Algorithmus zu üben.

4. Babbel – bis zu 50 % auf das Jahresabo

Babbel zählt zu den meistgenutzten Sprachlern-Apps überhaupt. Über 150 Sprachwissenschaftler entwickeln die Lektionen, die im Schnitt nur 15 Minuten dauern und sich an realen Alltagssituationen orientieren statt an abstrakten Vokabellisten.

Der Black-Friday-Deal drückt das 12-Monats-Abo um bis zu 50 % auf rund 107 € – also weniger als 9 € pro Monat für alle 14 verfügbaren Sprachen von Spanisch bis Indonesisch.

Eine integrierte Spracherkennung bewertet deine Aussprache live, und heruntergeladene Lektionen funktionieren auch offline – praktisch für die Bahnfahrt ohne Netz.

Statt reinem Vokabelpauken setzt Babbel auf dialogbasierte Übungen: Du übst Sätze so, wie du sie später tatsächlich in einem echten Gespräch brauchst.

Für Fortgeschrittene gibt es eigene Spuren zu Business-Englisch oder regionalem Slang, ergänzt um das separat buchbare Babbel Live mit echten Online-Lehrkräften in Kleingruppen.

Dein Fortschritt synchronisiert sich geräteübergreifend – morgens am Handy weiterlernen, abends am Tablet fortsetzen. Eignet sich am besten für: Einsteiger, die strukturierten Alltags-Wortschatz mit klarer Grammatikvermittlung suchen.

5. Lingoda – bis zu 40 % auf Live-Unterricht

Lingoda verbindet einen strukturierten Lehrplan nach CEFR-Standard mit echtem Live-Unterricht bei zertifizierten Muttersprachler-Lehrkräften – wahlweise in Kleingruppen oder eins zu eins.

Am Black Friday sinken die Preise um bis zu 40 %: Das günstigste Gruppenunterricht-Paket (Plan S) startet dann bei rund 33 € im Monat für eine Wochenstunde Live-Unterricht mit echten Lehrern.

Das Kursangebot deckt 6 Sprachen ab: Englisch, Business-Englisch, Deutsch, Französisch, Spanisch und Italienisch – weniger als bei App-basierten Anbietern, dafür didaktisch auf hohem Niveau.

Besonders bekannt ist die Lingoda Sprint-Challenge: Wer einen Monat lang täglich am Unterricht teilnimmt, bekommt bis zu 100 % der Kurskosten zurückerstattet – ein handfester Anreiz statt reinem Marketing-Versprechen.

Alle Stunden werden aufgezeichnet, verpasste Termine lassen sich also jederzeit nachholen – praktisch bei einem vollen Kalender.

Nach jedem abgeschlossenen Kursniveau gibt es ein offizielles Sprachzertifikat, etwa für Bewerbungen oder Visa-Anträge. Eignet sich am besten für: Lerner, die feste Termine mit echten Lehrkräften und ein nachweisbares Zertifikat wollen.

6. LingoDeer – das günstigste Jahresabo im Vergleich

LingoDeer ist der Spezialist für Sprachen mit eigenem Schriftsystem: Chinesisch, Japanisch, Koreanisch, Arabisch, Thailändisch und Hindi werden nicht nur vokabelweise vermittelt, sondern systematisch mit ihren Schriftzeichen erklärt.

Preislich braucht LingoDeer gar keinen Sonderrabatt, um zu überzeugen: Das Jahresabo kostet ganzjährig nur 49,99 € – umgerechnet keine 4,20 € im Monat, das günstigste Jahresabo in diesem Vergleich. Wer noch mehr sparen will, greift zum Lifetime-Zugang für einmalig 79,99 €.

Insgesamt stehen 15 Sprachen zur Wahl, mit klarem Schwerpunkt auf asiatischen Sprachen wie Mandarin in vereinfachten Schriftzeichen, Japanisch und Koreanisch.

Statt reinem Auswendiglernen erklärt LingoDeer Grammatikstrukturen von Anfang an nachvollziehbar – der Unterschied zwischen ein paar auswendig gelernten Sätzen und echtem Sprachverständnis.

Interaktive Schriftzeichen-Übungen zeigen dir per animierter Strichfolge, in welcher Reihenfolge ein Kanji oder Hangeul-Zeichen geschrieben wird – didaktisch deutlich tiefer als bei den meisten Mitbewerbern.

Mini-Spiele und ein direkter Sprachvergleich zum Deutschen runden das Angebot ab. Eignet sich am besten für: alle, die gezielt eine asiatische Sprache mit Schriftsystem lernen wollen, ohne dafür extra auf einen Black-Friday-Rabatt warten zu müssen.

7. Duolingo – kostenlos starten, Super Duolingo im Familien-Abo

Duolingo ist die bekannteste Sprachlern-App überhaupt – über 500 Millionen Menschen weltweit lernen mit der grünen Eule. Die kostenlose Version ist bereits erstaunlich umfangreich, ganz ohne Rabattaktion nötig.

Wer mehr will, testet Super Duolingo 14 Tage gratis und least anschließend güns­tig weiter – am attraktivsten über das Familien-Abo, das sich bis zu 6 Personen für rund 10 € im Monat teilen.

Punkte, Bestenlisten, Streak-Tage und Abzeichen machen aus dem täglichen Training fast ein Spiel – die psychologische Wirkung dieser Gamification ist enorm.

Mit 42 Sprachen – von Spanisch bis zu Nischen wie Klingonisch – bietet keine andere App in diesem Vergleich eine größere Auswahl.

Die Premium-Stufe Duolingo Max erklärt dir per KI, warum eine Antwort falsch war, statt nur „Falsch, versuch’s nochmal” anzuzeigen – didaktisch ein echter Sprung nach vorn.

Der Einstieg dauert buchstäblich zwei Minuten, komplett kostenlos. Eignet sich am besten für: absolute Einsteiger und Familien, die gemeinsam und ohne finanzielles Risiko mit dem Sprachenlernen starten wollen.

8. Memrise – Lifetime-Deals teils unter 90 €

Memrise setzt auf echte Video-Clips von Muttersprachlern statt stilisierter Animationen – mal ein Teenager aus Tokio, mal eine Großmutter aus Sevilla mit unverkennbarem Akzent.

Das reguläre Jahresabo kostet rund 70 €, doch bei Sonderaktionen wie dem Black Friday fällt das Lifetime-Abo teils auf unter 90 € – ein Preis, den man sich für den Kalender notieren sollte.

Ein ausgefeiltes Spaced-Repetition-System wiederholt Vokabeln genau dann, wenn du sie fast vergessen hast – kein stumpfes Pauken, sondern intelligentes Timing.

Von den 35 verfügbaren Sprachen stehen 9 mit Deutsch als Ausgangssprache zur Verfügung, darunter Englisch, Spanisch, Französisch, Japanisch und Koreanisch.

Der „Learn with Locals”-Modus zeigt dir, wie eine Sprache in verschiedenen Regionen wirklich gesprochen wird – nicht das steife Lehrbuch-Idiom, das kaum ein Muttersprachler im Alltag verwendet.

Eignet sich am besten für: Lerner, die Wert auf authentischen Klang und echte Aussprachevarianten legen statt auf ein steriles Lehrbuch-Deutsch der Zielsprache.

9. Preply – Probestunde ab 1 €

Preply ist keine klassische Lern-App, sondern eine Plattform, die dich mit über 100.000 Tutoren aus mehr als 180 Ländern verbindet – für Einzelunterricht per Videoanruf, ganz nach deinem Kalender.

Die Stundenpreise beginnen bei rund 4 €, erfahrene Lehrkräfte kosten 15 bis 25 €. Am Black Friday gibt es regelmäßig eine Probestunde ab 1 € – gefällt der Tutor nicht, wechselst du kostenlos oder bekommst dein Geld zurück.

Das Abo-Modell läuft in 28-Tage-Zyklen mit frei wählbarer Stundenzahl – von einer entspannten Wochenstunde bis zu fünf Stunden für alle, die es eilig haben.

Neben Sprachen lassen sich über die Plattform auch Fächer wie Coding, Musik oder Mathe buchen – der klare Schwerpunkt bleibt aber auf Sprachen, dank Tutoren aus aller Welt auch für Nischensprachen.

Nach jeder Stunde bewertest du deinen Tutor öffentlich – ein transparentes System, das die Qualität hochhält und dir vor der Buchung eine ehrliche Einschätzung liefert.

Eine integrierte Lernbibliothek mit Vokabeltrainern und Quizzen ergänzt den Unterricht zwischen den Stunden. Eignet sich am besten für: alle, die 1:1-Unterricht mit einer echten Lehrkraft wollen, ohne sich langfristig zu binden.

10. Pimsleur – 7 Tage gratis testen

Pimsleur ist die älteste Methode in diesem Vergleich: Entwickelt in den 1960ern vom Sprachforscher Dr. Paul Pimsleur, basiert das System komplett auf Audio – hören, wiederholen, antworten, ganz ohne Bildschirm.

Mit 51 verfügbaren Sprachen, darunter exotische Optionen wie Twi oder Dari-Persisch, ist Pimsleur das umfangreichste reine Audiosystem am Markt. Das All-Access-Jahresabo kostet rund 165 US-Dollar, die ersten 7 Tage sind kostenlos – am Black Friday kommen meist zusätzliche Nachlässe hinzu.

Das Kernprinzip heißt Spaced Retrieval: Vokabeln und Phrasen tauchen exakt dann wieder auf, wenn dein Gehirn sie fast vergessen hat – wissenschaftlich fundiert und besonders wirksam fürs Hören und Sprechen.

Pimsleur eignet sich hervorragend als Ergänzung: Während Babbel oder Duolingo Lesen und Schreiben trainieren, deckt Pimsleur exklusiv Hörverständnis und Aussprache ab.

Kein Bildschirm, kein Feed zum Scrollen – nur du, Kopfhörer und die Sprache. Für Pendler oder Jogger ist das die effizienteste Nutzung ansonsten toter Zeit.

Die App-Oberfläche ist bislang nur auf Englisch verfügbar. Eignet sich am besten für: auditive Lerner und alle, die Sprachtraining in Zeiten einbauen wollen, in denen ein Bildschirm ohnehin unpraktisch wäre.

Warum sich der Rabatt oft mehr lohnt als das ganze Jahr

Die meisten Sprachlern-Apps kalkulieren ihre regulären Preise so, dass sie das ganze Jahr über kaum vergünstigt werden – abgesehen von kurzen Fenstern wie Black Friday oder Neujahr. Wer strategisch wartet, zahlt am Ende oft nur die Hälfte für exakt dieselbe Leistung.

Hinzu kommt ein psychologischer Effekt: Wer für ein Jahresabo bezahlt hat, nutzt es im Schnitt häufiger als bei einem jederzeit kündbaren Monatsabo. Die einmalige Investition am Black Friday kann also nicht nur Geld sparen, sondern auch die eigene Lerndisziplin stützen.

Was ein Rabatt nicht wettmacht

Ein günstiger Preis allein macht aus einer App keine bessere Lernmethode. Wer wirklich flüssig sprechen will, kommt um echten menschlichen Austausch nicht herum – eine App kann nicht spontan auf eine unerwartete Bemerkung reagieren oder kulturelle Feinheiten erklären.

Gerade auf fortgeschrittenem Niveau (C1/C2) stoßen reine Apps an ihre Grenzen. Hier zahlt sich aus, was am Black Friday ebenfalls günstiger wird: Live-Unterricht bei Anbietern wie Lingoda oder Preply, kombiniert mit der App fürs tägliche Vokabeltraining.

Und ein Rabatt-Schnäppchen, das nach zwei Wochen ungenutzt in der App-Schublade verschwindet, ist selbst zum halben Preis noch Geldverschwendung. Konsequenz schlägt am Ende jeden Rabatt.

So holst du das Maximum aus deinem Black-Friday-Deal

Erst testen, dann kaufen: Nutze die kostenlose Testphase, bevor du dich für ein Jahres- oder Lifetime-Abo entscheidest – ein Rabatt auf eine App, die nicht zu dir passt, bleibt Fehlkauf.

Nutze die kostenlose Testphase, bevor du dich für ein Jahres- oder Lifetime-Abo entscheidest – ein Rabatt auf eine App, die nicht zu dir passt, bleibt Fehlkauf. Normalpreis vorher checken: Vergleiche den Black-Friday-Preis mit dem Preis der letzten Monate, um echte Rabatte von reinen Marketing-Prozentzahlen zu unterscheiden.

Vergleiche den Black-Friday-Preis mit dem Preis der letzten Monate, um echte Rabatte von reinen Marketing-Prozentzahlen zu unterscheiden. Zahlungsfrist und Widerrufsrecht prüfen: Die meisten Anbieter gewähren 14 bis 30 Tage Geld-zurück-Garantie – notiere dir die Frist direkt im Kalender.

Die meisten Anbieter gewähren 14 bis 30 Tage Geld-zurück-Garantie – notiere dir die Frist direkt im Kalender. App und Live-Unterricht kombinieren: Nutze den Rabatt auf eine App fürs tägliche Training und ergänze mit gelegentlichen Stunden bei Preply oder Lingoda für echte Sprechpraxis.

Nutze den Rabatt auf eine App fürs tägliche Training und ergänze mit gelegentlichen Stunden bei Preply oder Lingoda für echte Sprechpraxis. Realistisch bleiben: Ein Lifetime-Abo lohnt sich nur, wenn du die Sprache tatsächlich über Jahre nutzt – bei Unsicherheit ist ein günstiges Jahresabo die risikoärmere Wahl.

Welche App passt zu deinem Lernziel?

Die wichtigste Frage vor jedem Kauf: Was willst du erreichen? Für den Urlaub reichen oft Duolingo oder Babbel, für echte Gesprächssicherheit führt kaum ein Weg an Live-Unterricht bei Preply oder Lingoda vorbei.

Wer eine asiatische Sprache mit eigenem Schriftsystem lernen will, ist bei LingoDeer besser aufgehoben als bei generalistischen Apps. Wer Wert auf maximale Sprachauswahl legt, findet bei Mondly oder Duolingo die größte Bandbreite.

Und wer lieber hört statt liest, etwa auf dem Arbeitsweg, ist mit Pimsleur oder als Ergänzung zu jeder anderen App gut bedient. Am Black Friday lohnt sich für fast jedes dieser Ziele ein Blick auf die aktuellen Rabatte.

Häufig gestellte Fragen zu Black-Friday-Sprachlern-App-Deals

Ab wann gelten die Black-Friday-Rabatte bei Sprachlern-Apps? Die meisten Anbieter starten ihre Aktionen bereits in der sogenannten Black Week, also rund eine Woche vor dem eigentlichen Black Friday, und verlängern sie oft bis Cyber Monday. Ein Blick ab Mitte November auf die jeweilige Anbieter-Webseite lohnt sich, um keinen Frühstart zu verpassen. Welcher Anbieter hat prozentual den größten Nachlass? In unserem Vergleich liegt Mondly mit bis zu 70 % Rabatt auf das Jahresabo vorn, dicht gefolgt von Rosetta Stone mit 63 % auf das Lifetime-Abo und Busuu mit bis zu 51 %. Die genauen Prozentsätze schwanken von Jahr zu Jahr, die Reihenfolge der Top-Anbieter bleibt aber meist ähnlich. Lohnt sich ein Lifetime-Abo am Black Friday wirklich? Ein Lifetime-Abo rechnet sich vor allem, wenn du langfristig planst und mehrere Sprachen abdecken willst. Rosetta Stone bietet seinen Lifetime-Zugang zu allen 23 Sprachen am Black Friday für 149 € statt 399 € an – das amortisiert sich meist schon nach wenigen Monaten Nutzung gegenüber einem Monatsabo. Teste die App vorher trotzdem in der kostenlosen Phase. Reicht eine Sprachlern-App aus, um wirklich fließend zu sprechen? Apps sind ein hervorragender Einstieg und eine starke Ergänzung, ersetzen aber kein echtes Gespräch mit Menschen. Wer flüssig sprechen will, sollte die App fürs tägliche Vokabel- und Grammatiktraining nutzen und zusätzlich regelmäßig mit Muttersprachlern üben, etwa über Live-Unterricht bei Preply oder Lingoda. Welche App eignet sich am besten für Sprachen mit eigenem Schriftsystem? LingoDeer ist auf Sprachen mit nicht-lateinischen Schriftsystemen wie Japanisch, Koreanisch, Chinesisch oder Arabisch spezialisiert und erklärt die Schriftzeichen systematisch mit animierten Strichfolgen. Auch Memrise mit echten Video-Clips von Muttersprachlern und Pimsleur für Aussprache sind gute Ergänzungen. Was ist der Unterschied zwischen einem echten Rabatt und einer reinen Marketing-Aktion? Ein echter Rabatt senkt den Preis gegenüber dem tatsächlichen Durchschnittspreis der letzten Monate. Manche Anbieter erhöhen ihre Preise kurz vor Black Friday künstlich, um dann einen größeren Rabatt zu bewerben. Ein Blick auf Preisvergleichsseiten oder den eigenen Notizen zum Vorjahrespreis hilft, echte Schnäppchen von Marketing-Tricks zu unterscheiden.