Karteikarten digital pauken – klingt simpel, ist aber ein Grundsatzstreit unter Sprachlernern: Setzt du auf einen Algorithmus, der wissenschaftlich exakt berechnet, wann dein Gehirn eine Vokabel gerade wieder zu vergessen droht? Oder reicht dir ein Tool, das in Sekunden startklar ist und dir mit sieben verschiedenen Übungsformen die Abwechslung liefert, die reine Wiederholung oft vermissen lässt? Genau zwischen diesen beiden Philosophien stehen Anki und Quizlet. Ich habe beide Karteikarten-Apps über mehrere Wochen parallel im Alltag genutzt, um herauszufinden, welche der beiden Vokabeln tatsächlich dauerhaft im Kopf verankert – und welche nur kurzfristig hilft, eine Klausur zu bestehen.

Anki oder Quizlet: das Wichtigste in Kürze

Kurz gesagt: Anki setzt auf einen wissenschaftlich fundierten Spaced-Repetition-Algorithmus (SM-2 bzw. FSRS) und ist auf Desktop und Android komplett kostenlos – dafür musst du dich in eine eher altmodische Oberfläche einarbeiten. Quizlet punktet mit sieben leicht zugänglichen Lernmodi, einem KI-Tutor und über 800 Millionen fertigen Lernsets, verlangt für den vollen Funktionsumfang aber ein Abo von bis zu 44,99 € im Jahr.

Methodik: Anki nutzt einen individuell berechneten Wiederholungsalgorithmus pro Karte, Quizlet ein einfacheres, adaptives Learn-System.

Anki nutzt einen individuell berechneten Wiederholungsalgorithmus pro Karte, Quizlet ein einfacheres, adaptives Learn-System. Sprachen: Bei beiden unbegrenzt und nutzergeneriert – Quizlet hat die größere Set-Menge, Anki die kuratierteren Decks.

Bei beiden unbegrenzt und nutzergeneriert – Quizlet hat die größere Set-Menge, Anki die kuratierteren Decks. Preise: Anki ist auf Desktop/Android dauerhaft gratis (nur iOS 29,99 € einmalig), Quizlet kostet im Plus-Abo zwischen rund 36 € und 45 € pro Jahr.

Anki ist auf Desktop/Android dauerhaft gratis (nur iOS 29,99 € einmalig), Quizlet kostet im Plus-Abo zwischen rund 36 € und 45 € pro Jahr. Für wen: Anki eignet sich für disziplinierte Langzeit-Lerner, Quizlet für alle, die sofort und ohne Einarbeitung starten wollen.

Anki eignet sich für disziplinierte Langzeit-Lerner, Quizlet für alle, die sofort und ohne Einarbeitung starten wollen. Pluspunkt: Anki – radikal kostenlos und wissenschaftlich das präzisere System. Quizlet – KI-Tutor Q-Chat und sieben abwechslungsreiche Übungsformen.

Anki – radikal kostenlos und wissenschaftlich das präzisere System. Quizlet – KI-Tutor Q-Chat und sieben abwechslungsreiche Übungsformen. Minuspunkt: Anki – steile Lernkurve und wenig intuitive Optik. Quizlet – Gratis-Version stark eingeschränkt, volle Funktion nur im Abo.

Bevor du dich entscheidest, lohnt sich ein Blick auf die Fakten im Detail – denn beide Apps gehen das Problem des Vergessens auf komplett unterschiedliche Weise an.

Anki vs. Quizlet: die Vergleichstabelle

Auf den ersten Blick wirken beide Apps ähnlich – digitale Karteikarten eben. Die folgende Tabelle zeigt dir, wie unterschiedlich Anki und Quizlet tatsächlich funktionieren, sobald man tiefer einsteigt.

Kriterium Anki Quizlet Gründungsjahr 2006 2005 Lernmethodik Spaced Repetition (SM-2 bzw. FSRS-Algorithmus) Adaptiver Learn-Modus mit KI-Unterstützung Lernmodi Ein Karteikarten-Modus, dafür Cloze Deletions und Multimedia-Karten Sieben Modi: Karteikarten, Learn, Test, Match, Schreiben, Hören, Q-Chat Sprachangebot Unbegrenzt, nutzergeneriert über AnkiWeb Unbegrenzt, über 800 Mio. nutzergenerierte Sets Kostenlose Version Ja, voller Funktionsumfang auf Desktop & Android Ja, aber mit Werbung und ohne Offline-Modus Preisspanne 0 € (Desktop/Android), 29,99 € einmalig für iOS 0 € bis rund 45 €/Jahr (Plus Unlimited) KI-Funktionen Keine Q-Chat (KI-Tutor), Magic Notes, Quick Summary Anpassbarkeit Sehr hoch: eigene Kartenvorlagen, über 6.000 Add-ons Gering: feste Vorlagen, kaum Konfiguration Offline-Nutzung Auf allen Plattformen kostenlos verfügbar Nur mit kostenpflichtigem Plus-Abo

Bei der Tiefe des Lernsystems und beim Preis hat Anki die Nase vorn, bei Bedienkomfort und modernen KI-Features punktet Quizlet. Wie sich das im Alltag anfühlt, zeige ich dir jetzt im Detail zu beiden Anbietern.

Anki im Detail

Anki ist seit 2006 der Referenzpunkt, wenn es um Spaced Repetition geht – ein Open-Source-Projekt des australischen Entwicklers Damien Elmes, das bis heute konsequent weiterentwickelt wird. Die Grundidee dahinter ist bestechend simpel: Zeig dem Gehirn eine Vokabel in genau dem Moment erneut, in dem es sie sonst vergessen würde. Berechnet wird dieser Zeitpunkt über den SM-2-Algorithmus, seit einigen Jahren optional auch über das modernere FSRS-Modell, das inzwischen bei vielen Nutzern zum Standard geworden ist. Statt vorgefertigter „Kurse” arbeitest du bei Anki mit Decks, die du selbst zusammenstellst oder aus der riesigen Community-Bibliothek AnkiWeb herunterlädst – dort finden sich über 100.000 geteilte Sammlungen, von medizinischem Fachvokabular bis zu kompletten Sprachkursen für Dutzende Sprachen.

Technisch gesehen ist Anki eher ein Baukasten als eine fertige App. Drei Kartenformate stehen zur Verfügung: klassische Vorder-/Rückseiten-Karten, Cloze Deletions (Lückentexte, bei denen du einen fehlenden Begriff ergänzt) sowie Karten mit Audio, Bildern oder Video. Wer mag, programmiert eigene Kartenvorlagen mit HTML, CSS und sogar JavaScript – eine Spielwiese, die mehr als 6.000 Community-Add-ons hervorgebracht hat, von automatischer Aussprachegenerierung bis zu detaillierten Statistik-Dashboards. Eine typische Lernsession dauert 15 bis 25 Minuten, je nachdem, wie viele Karten gerade fällig sind. Gamification-Elemente wie Streaks oder Punkte sucht du vergeblich – Anki setzt voll auf Eigenmotivation statt auf spielerische Anreize.

Der Preis ist dabei das vielleicht überzeugendste Argument: Auf Windows, Mac, Linux und Android ist Anki zu 100 % kostenlos, ohne Werbung und ohne Funktionseinschränkungen. Einzige Ausnahme ist AnkiMobile für iPhone und iPad, das mit 29,99 € als Einmalkauf zu Buche schlägt – laut Entwickler die Haupteinnahmequelle, mit der das gesamte Projekt querfinanziert wird. Wer sparen will, testet Anki zunächst kostenlos über den Browser via AnkiWeb oder am Desktop-Rechner, bevor er sich für die iOS-Version entscheidet.

Im Alltagstest zeigt sich schnell, warum Anki bei Vielsprachigen, Medizinstudierenden und Prüfungskandidaten für Sprachzertifikate wie DELE oder DELF so beliebt ist: Das Wiederholungsintervall passt sich jeder einzelnen Karte individuell an – eine gerade gelernte Vokabel taucht vielleicht schon in zehn Minuten wieder auf, eine gut sitzende erst wieder nach drei Monaten. Genau dieses Feintuning ist es, was Anki laut mehreren Studien zu einem der wissenschaftlich am besten belegten Systeme für Langzeitgedächtnis macht.

Die Kehrseite: Die Bedienoberfläche wirkt, als sei sie seit über einem Jahrzehnt kaum verändert worden, und ganz ohne Einarbeitung kommst du nicht aus. Rechne mit ein bis zwei Stunden, bis du Grundfunktionen wie das Anlegen eigener Kartentypen oder das Anpassen der Wiederholungsintervalle verstanden hast. Wer nach der ersten Hürde durchhält, bekommt dafür ein Werkzeug, das sich komplett an die eigenen Bedürfnisse anpassen lässt – von der Synchronisation über alle Geräte hinweg (kostenlos via AnkiWeb) bis zur vollständigen Offline-Nutzung ganz ohne Internetverbindung.

Am besten geeignet ist Anki für dich, wenn du ernsthaft und langfristig Vokabeln pauken willst, gerne an Details schraubst und bereit bist, einmalig etwas Zeit in die Einrichtung zu investieren.

Quizlet im Detail

Quizlet verfolgt einen völlig anderen Ansatz. Gegründet 2005 vom damals 15-jährigen Andrew Sutherland, hat sich die Plattform zur größten Karteikarten-Bibliothek der Welt entwickelt: Über 800 Millionen nutzergenerierte Lernsets stehen bereit, viele davon von Lehrkräften erstellt und für den Schulunterricht optimiert. Statt eines einzigen, hochkonfigurierbaren Systems bietet Quizlet gleich sieben verschiedene Lernmodi – klassische Karteikarten zum Umdrehen, den KI-gesteuerten Learn-Modus, automatisch generierte Testprüfungen, das Zuordnungsspiel Match, Schreibübungen, Hördiktate und seit 2024 den Konversations-Tutor „Q-Chat”. Die Philosophie dahinter: Lernen soll sofort funktionieren, ganz ohne Einarbeitungszeit.

Ein typisches Lernset umfasst 20 bis 50 Begriffspaare, etwa Vokabeln in Fremdsprache und Übersetzung. Der Learn-Modus führt dich dabei schrittweise durch drei Phasen – erst Multiple Choice, dann Texteingabe, zuletzt freies Erinnern –, wobei falsch beantwortete Begriffe automatisch häufiger auftauchen. Q-Chat geht noch einen Schritt weiter: Der KI-Tutor führt ein simuliertes Gespräch, stellt Anschlussfragen und erklärt Fehler in Echtzeit, fast wie eine digitale Nachhilfelehrkraft. Eine weitere praktische Funktion ist „Magic Notes”: Du lädst eigene Mitschriften hoch, und Quizlet verwandelt sie automatisch in fertige Karteikarten. Eine Lernsession dauert typischerweise nur 5 bis 15 Minuten.

Preislich ist Quizlet deutlich zurückhaltender als Anki: Die Gratis-Version wurde seit 2023 spürbar eingeschränkt – Werbeeinblendungen, kein Offline-Zugriff und ein limitierter Learn-Modus gehören seither zur Basisversion. Für den vollen Funktionsumfang brauchst du Quizlet Plus, das im Jahresabo bei rund 36 € liegt, im Monatsabo bei knapp 8 €. Wer zusätzlich unbegrenzte Practice Tests, automatische Lösungswege und weitere Learn-Runden möchte, greift zu Quizlet Plus Unlimited für bis zu 45 € im Jahr. Eine siebentägige Testphase ist verfügbar, außerdem ein Familienplan für bis zu fünf Konten unter dem Namen „Quizlet Plus Family”.

Im praktischen Alltagstest überzeugt Quizlet vor allem durch seine niedrige Einstiegshürde: Ein neues Lernset ist in unter 30 Sekunden erstellt, und dank der riesigen Community-Bibliothek findest du zu praktisch jedem Thema bereits fertiges Material – vom Schulvokabular bis zu Fachbegriffen aus dem Medizinstudium. Die Benutzeroberfläche wirkt modern und übersichtlich, deutlich zugänglicher als bei Anki. Gamification beschränkt sich zwar auf Bestenlisten im Match-Modus und einfache Lernstreaks, doch genau diese leichten spielerischen Reize sorgen bei vielen Nutzern für zusätzliche Motivation im Alltag.

Der Haken liegt in der Tiefe des Wiederholungssystems: Quizlets adaptiver Algorithmus merkt sich zwar, welche Begriffe du häufiger falsch beantwortest, berechnet aber keine individuellen Langzeitintervalle wie Ankis SM-2 oder FSRS. Für kurzfristiges Pauken vor einer Klausur reicht das völlig aus, für das Verankern von Vokabeln über Monate hinweg ist es weniger präzise. Auch bei der Anpassbarkeit bist du eingeschränkter: Eigene Kartenvorlagen oder Algorithmus-Einstellungen wie bei Anki gibt es nicht.

Am besten geeignet ist Quizlet für dich, wenn du schnell und unkompliziert lernen willst, Abwechslung durch verschiedene Übungsformen schätzt oder gezielt für einen anstehenden Test pauken musst.

Für wen lohnt sich Anki, für wen Quizlet?

Die Entscheidung zwischen Anki und Quizlet hängt weniger von der Sprache ab, die du lernst, als von deinem Lerntyp und deinem Zeithorizont. Anki spielt seine Stärken aus, wenn du dranbleiben willst, bis eine Vokabel wirklich sitzt – über Wochen und Monate hinweg. Typische Zielgruppen sind Medizinstudierende, die tausende Fachbegriffe behalten müssen, Kandidat:innen für Sprachprüfungen wie JLPT oder DELE sowie Polyglotte, die mehrere Sprachen parallel pflegen und dafür ein präzises, individuell konfigurierbares System brauchen. Die einmalige Einarbeitungszeit von ein bis zwei Stunden zahlt sich bei dieser Zielgruppe langfristig aus.

Quizlet ist die bessere Wahl, wenn du kurzfristig für eine Klausur oder einen Vokabeltest lernen musst, keine Lust auf Konfiguration hast oder einfach Abwechslung im Lernalltag suchst. Schüler:innen, Studierende mit engem Zeitplan und alle, die gerne mit KI-Unterstützung arbeiten, kommen mit Quizlets sieben Lernmodi und dem Tutor Q-Chat schneller ans Ziel als mit Ankis reduzierter Oberfläche. Auch für alle, die Sprachenlernen eher nebenbei betreiben und dabei einen gewissen Spielfaktor schätzen, ist Quizlet der komfortablere Einstieg.

Ein Tipp aus der Praxis: Die beiden Apps schließen sich nicht gegenseitig aus. Viele erfahrene Sprachlerner nutzen Anki für das disziplinierte Kernvokabular und wechseln bei Bedarf zu Quizlet, wenn sie kurzfristig Abwechslung oder gezieltes Prüfungstraining brauchen.

Häufig gestellte Fragen zu Anki und Quizlet

Mein Fazit: Anki oder Quizlet?

Anki und Quizlet lösen dasselbe Problem – das Vergessen von Vokabeln – auf grundlegend verschiedene Weise. Anki ist das präzisere Werkzeug: kostenlos, wissenschaftlich fundiert und komplett anpassbar, aber eben auch anspruchsvoller in der Einrichtung. Quizlet macht Karteikarten-Lernen zugänglich, unterhaltsam und KI-gestützt, verlangt dafür aber ein Abo für den vollen Funktionsumfang. Es gibt hier keinen objektiv „besseren” Gewinner, sondern nur die Frage, welches System zu deinem Lernstil passt – und ehrlich gesagt spricht nichts dagegen, beide Tools parallel einzusetzen und so das Beste aus beiden Welten mitzunehmen.