HelloFresh mit Thermomix: Rezepte finden und Box umstellen

HelloFresh und Vorwerk arbeiten offiziell zusammen, auch wenn das auf der Bestellseite kaum auffällt. HelloFresh Thermomix ist eine offizielle Option und kein Nutzertrick: Ist sie aktiviert, stehen jede Woche über 22 auf den Thermomix angepasste Gerichte zur Auswahl, ohne Aufpreis auf den Boxpreis. Nur funktioniert die Kooperation anders, als viele erwarten, denn eine automatische Verbindung zu Cookidoo gehört nicht dazu. Einschalten lässt sich der Modus an einer einzigen Stelle in deinem Konto, und die ist gut versteckt.

HelloFresh Thermomix aktivieren: der Schieberegler in den Boxeinstellungen

Der Schalter für den Thermomix-Modus sitzt in den Kontoeinstellungen. Zwei Wege, je nachdem, wo du gerade stehst:

Bestandskunden: Melde dich an, öffne dein Konto und darin die Boxeinstellungen. Schiebe den Regler für die Thermomix-Rezepte nach rechts und speichere die Einstellung. Neukunden: Setze das Häkchen für Thermomix schon bei der Anmeldung, während du Personenzahl und Rezeptanzahl festlegst. Dann startet die erste Lieferung direkt mit der angepassten Auswahl.

Ab da ändert sich nicht die Box, sondern die Speisekarte. In der Wochenauswahl erscheinen die angepassten Gerichte mit dem Hinweis THERMOMIX unter dem Rezeptfoto, und du klickst sie an wie jedes andere Rezept. Eine separate Thermomix-Box oder eine zusätzliche Laufzeit gehören nicht dazu. Es bleibt dieselbe Kochbox mit einer anderen Rezeptliste.

Thermomix-Modus ohne Aufpreis Über 22 auf den Thermomix angepasste Gerichte pro Woche, freischaltbar über die Boxeinstellungen. Für die ersten Bestellungen weist HelloFresh bis zu 120 € Rabatt aus. Thermomix-Rezepte freischalten →

HelloFresh und Vorwerk: was die Kooperation umfasst

Hinter der Option steht ein Abkommen der beiden Unternehmen, das in Deutschland und Österreich seit dem 9. Mai 2016 läuft. HelloFresh pflegt die Rezepte dafür selbst und schreibt sie so um, dass Arbeitsschritte in den Mixtopf wandern, statt auf Brett und Herd zu bleiben.

Wie viel Arbeit die Maschine dabei abnimmt, ist von Gericht zu Gericht verschieden, und HelloFresh sortiert die angepassten Rezepte genau danach: Thermomix hilft, Thermomix kocht, Thermomix übernimmt. Auf diese Abstufung zu achten, bringt mehr als die Zahl selbst. Zwischen einem Gericht, bei dem das Gerät eine Sauce mitmacht, und einem, bei dem es den Hauptteil erledigt, liegt der eigentliche Zeitgewinn. Wer den Modus wegen der Arbeitserleichterung einschaltet, wählt also gezielt aus der Gruppe, in der der Thermomix übernimmt.

Ansehen kannst du die Auswahl vorher: HelloFresh sammelt die Thermomix-Rezepte auf einer eigenen Seite, die sich ohne Konto durchblättern lässt. Nicht dazu gehört, was in Thermomix-Gruppen und Foren als umgerechnetes HelloFresh-Rezept herumgeht. Das sind Umrechnungen von Nutzern mit eigenen Mengen und Zeiten, und ein Teil der Verwirrung rund um dieses Thema entsteht genau daraus, dass beides gleich heißt.

Bei den Zahlen, die dazu im Umlauf sind, lohnt Vorsicht: Vorwerks eigene Kooperationsseite beschreibt bis heute den Stand von 2016, mit drei bis fünf Gerichten pro Box und drei von vier angepassten Rezepten. Wer sich daran orientiert, unterschätzt das heutige Angebot. Aktuell konfigurierst du bei HelloFresh zwei bis vier Rezepte pro Woche für zwei bis fünf Personen. Am Rest der Box ändert die Kooperation nichts, von den Ernährungslinien bis zur Lieferung an jede deutsche Adresse. Was die Box sonst ausmacht, steht in unserem Überblick zur HelloFresh Kochbox.

Braucht man Cookidoo für die HelloFresh Rezepte?

Zum Kochen nicht. Für die Anleitung auf dem Display schon. An dieser Stelle gehen Erwartung und Praxis auseinander, und die offiziellen Seiten von HelloFresh und Vorwerk erklären es nur beiläufig.

Die Thermomix-Gerichte von HelloFresh stehen nicht im offiziellen Katalog von Cookidoo, der kostenpflichtigen Rezeptplattform von Vorwerk. HelloFresh beschreibt den Weg auf der eigenen Rezeptseite so: Du legst das Rezept in Cookidoo als eigene Kreation an, es liegt danach unter Meine Kreationen in deinem Konto, und von dort schickst du es an ein kompatibles Gerät. Einen Sync-Knopf, der deine Wochenauswahl automatisch auf den Thermomix schiebt, gibt es nicht. Jedes Gericht, das du geführt kochen willst, legst du einmal von Hand dort an.

Dass Rezepte überhaupt auf dem Display ankommen können, hat HelloFresh in einer eigenen Mitteilung vom 15. April 2025 bestätigt, überschrieben mit “HelloFresh Rezepte jetzt erstmals auf dem Thermomix® Display verfügbar” (intern “Kochen auf Knopfdruck”). Welche Thermomix-Modelle das geführte Kochen dabei unterstützen, nennen weder HelloFresh noch Vorwerk auf ihren Kooperationsseiten. Bei einem älteren Gerät prüfst du das also besser vorab in deinem Cookidoo-Konto, statt es für die Bestellung vorauszusetzen.

In die Box selbst kommen die Gerichte als normale HelloFresh-Rezeptkarten mit den angepassten Arbeitsschritten. Wer nach Karte kocht und den Mixtopf dabei selbst bedient, braucht kein Abo und zahlt keinen Cent zusätzlich. Cookidoo ist damit ein Komfort-Upgrade für alle, die ihr Gerät ohnehin geführt bedienen.

Thermomix-Option lässt sich nicht einstellen: diese Punkte prüfen

Wenn der Regler fehlt oder nach dem Speichern nichts passiert, arbeite diese vier Punkte ab.

Richtiger Bereich: Die Einstellung liegt im Konto unter Boxeinstellungen. Im Filter der Wochenauswahl lässt sie sich nicht umstellen.

Die Einstellung liegt im Konto unter Boxeinstellungen. Im Filter der Wochenauswahl lässt sie sich nicht umstellen. Schon bestätigte Woche: Eine Lieferwoche, deren Gerichte feststehen, stellt sich nicht rückwirkend um. Sieh in der nächsten noch änderbaren Woche nach, ob die Auswahl gewechselt hat.

Eine Lieferwoche, deren Gerichte feststehen, stellt sich nicht rückwirkend um. Sieh in der nächsten noch änderbaren Woche nach, ob die Auswahl gewechselt hat. Passendes Länderportal: Die Kooperation gilt für Deutschland und Österreich. Auf der HelloFresh-Seite eines anderen Landes gibt es die Option nicht.

Die Kooperation gilt für Deutschland und Österreich. Auf der HelloFresh-Seite eines anderen Landes gibt es die Option nicht. App und Browser: Findest du die Boxeinstellungen in der App nicht, melde dich einmal im Browser an. Fehlt der Regler auch dort, hilft nur der Kundenservice.

Was du aufgibst: 22 statt über 80 Rezepte pro Woche

Der Modus ist ein Filter, und jeder Filter nimmt etwas weg. HelloFresh stellt pro Woche über 80 Rezepte zur Wahl. Mit eingeschalteter Thermomix-Option bleiben davon über 22 übrig, also gut ein Viertel. Der Rest verschwindet aus deiner Auswahl, und der Schnitt geht quer durch alle Ernährungslinien. Wer ohnehin nur vegan bestellt oder unter 650 Kalorien bleiben will, sucht innerhalb der 22 Gerichte entsprechend enger. Die schmalere Karte ist der eigentliche Preis dieses Modus.

Deshalb spricht wenig dafür, den Regler dauerhaft angeschaltet zu lassen. Umstellen kannst du ihn jederzeit, etwa für eine Woche mit Gästen, in der du frei aus der ganzen Karte wählen willst. Wenn dir Auswahl grundsätzlich wichtiger ist als die Maschine, lohnt eher der Blick auf die Alternativen zu HelloFresh: Auch die Rezeptauswahl von Marley Spoon liegt bei über 80 Gerichten pro Woche.

HelloFresh Thermomix Kosten: kein Aufpreis, gleiche Boxpreise

Für den Thermomix-Modus verlangt HelloFresh nichts. Es gibt keinen Zuschlag pro Gericht, keinen eigenen Tarif und keine Mindestabnahme, die nur für die angepassten Rezepte gilt. Du zahlst die normalen Boxpreise: ab 5,10 € pro Portion in der größten Konfiguration mit 5 Personen und 4 Rezepten (102,00 € pro Box) bis 8,75 € pro Portion in der kleinsten mit 2 Personen und 2 Rezepten (35,00 € pro Box). Der Versand kostet pauschal 5,99 € pro Lieferung, unabhängig von der Größe.

Die vollständige Staffel steht in unserer Aufstellung der HelloFresh Kosten. Auf der Thermomix-Seite weist HelloFresh derzeit bis zu 120 € Rabatt auf die ersten Bestellungen aus. Wie sich so ein Startrabatt über die ersten Boxen verteilt und was am Ende pro Portion übrig bleibt, rechnen wir im Beitrag zum HelloFresh Gutschein durch.

Eine Ausgabe kann trotzdem dazukommen, und die stellt nicht HelloFresh in Rechnung: Cookidoo ist bei Vorwerk kostenpflichtig. Das Jahres-Abo kostet 60 € inklusive Mehrwertsteuer, umgerechnet 5,00 € pro Monat, und ein separates Monats-Abo bietet Vorwerk nicht an. Für die Kochbox selbst ist diese Ausgabe optional, denn die Rezeptkarte liegt jeder Lieferung bei.

HelloFresh mit Thermomix: unser Fazit

Für zwei Gruppen ist die Sache klar. Erstens für alle, deren Thermomix seit dem Kauf mehr Stellfläche belegt als Arbeit abnimmt, weil der Modus jede Woche einen konkreten Anlass liefert, ihn einzuschalten. Zweitens für Haushalte, die den Vorbereitungsteil abgeben wollen, das Kochen selbst aber gern behalten. Wer dagegen jede Woche frei aus der vollen Karte wählen will, fährt besser mit ausgeschaltetem Regler und greift zu den Thermomix-Gerichten nur dann, wenn eines davon ohnehin auf der Liste steht. Der Versuch kostet nichts außer einer Woche mit kleinerer Auswahl, und die Umstellung ist in zwei Klicks zurückgenommen.

Erst eine Woche testen Die kleinste Box liegt bei 35,00 € plus 5,99 € Versand, pausieren geht wöchentlich. Der Thermomix-Filter lässt sich danach jederzeit wieder abschalten. Boxgröße konfigurieren →

Häufige Fragen zu HelloFresh und Thermomix

Wie kann man bei HelloFresh Thermomix angeben?

Bestandskunden schieben im HelloFresh-Konto unter Boxeinstellungen den Regler für Thermomix-Rezepte nach rechts und speichern. Neukunden setzen das Häkchen direkt bei der Anmeldung. Danach stehen jede Woche über 22 auf den Thermomix angepasste Gerichte zur Auswahl, ohne Aufpreis auf den Boxpreis.

Wo finde ich bei HelloFresh die Thermomix Rezepte?

In der normalen Wochenauswahl, sobald die Thermomix-Option im Konto aktiv ist. Die passenden Gerichte tragen den Hinweis THERMOMIX unter dem Rezeptfoto. HelloFresh führt sie zusätzlich auf einer eigenen Rezeptseite, sortiert nach den drei Gruppen Thermomix hilft, Thermomix kocht und Thermomix übernimmt.

Braucht man Cookidoo für die HelloFresh Thermomix Rezepte?

Zum Nachkochen nicht, weil die Gerichte als HelloFresh-Rezeptkarten in der Box liegen. Cookidoo, die kostenpflichtige Rezeptplattform von Vorwerk, brauchst du nur für die geführte Anleitung auf dem Display. Im offiziellen Cookidoo-Katalog stehen die HelloFresh-Rezepte nicht, du legst sie dort als eigene Kreation an.

Kostet die Thermomix-Option bei HelloFresh extra?

Nein. HelloFresh erhebt für den Thermomix-Modus keinen Zuschlag, die Boxpreise bleiben identisch: ab 5,10 € pro Portion in der größten Box bis 8,75 € in der kleinsten, plus 5,99 € Versand pro Lieferung. Zusätzliche Kosten entstehen nur, wenn du dazu das Cookidoo-Abo von Vorwerk nutzen willst, das 60 € pro Jahr kostet.

Für welche Thermomix-Modelle gilt die HelloFresh Kooperation?

Eine Modellliste veröffentlichen weder HelloFresh noch Vorwerk auf ihren Kooperationsseiten. Die Rezepte selbst sind an kein Modell gebunden, weil sie gedruckt in der Box liegen. Ob dein Gerät Rezepte aus Cookidoo empfangen und geführt abspielen kann, prüfst du am besten direkt in deinem Cookidoo-Konto.

Kann ich die Thermomix-Option bei HelloFresh wieder abschalten?

Ja. Du schiebst den Regler im HelloFresh-Konto unter Boxeinstellungen wieder nach links und speicherst. Ab der nächsten noch änderbaren Lieferwoche stehen dir dann wieder alle über 80 Rezepte der Wochenauswahl offen. Boxgröße, Rezeptanzahl und Lieferrhythmus bleiben davon unberührt.