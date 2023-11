Vielleicht würde der 32-jährige Arzt Alexander Bulakhov noch leben, wäre der Räuber nicht so gierig gewesen: Denn der Familienvater gibt dem 23-jährigen Marious W., was er fordert: Sein Portemonnaie samt seiner Kreditkarte. Doch Marious W. will mehr. Also richtet er seine Waffe auf Alexanders Frau Anastasiia, damit auch sie ihm ihre Sachen aushändigt.

Es ist ein Bild, das der Familienvater laut CNN nicht ertragen kann: Er geht dazwischen, kämpft mit dem jungen Mann um die Pistole – aus der sich plötzlich ein Schuss löst. Eine Kugel trifft Alexander, vor den Augen seiner Frau und seiner zweijährigen Tochter Barbara. Wenig später stirbt er im Krankenhaus.