Das wechselhafte Herbstwetter bringt gleich mehrere Orkantiefs mit sich!

Bis weit in den Herbst war es noch spätsommerlich warm, jetzt halten winterliche Temperaturen Einzug. Begleitet werden die von Orkantiefs, die Teile Europas den Atem anhalten lassen. Und auch hierzulande wird es von Westen her wieder stürmisch. Damit Ihnen Ihr Hab und Gut dann nicht um die Ohren fliegt, sollten Sie Haus, Garten und Co. sturmfest machen – was es dabei zu beachten gilt, erklärt die Verbraucherzentrale NRW.

