Auch hierzulande wird es stürmisch – insbesondere im Nordwesten sowie an den Alpen, wo der Föhnsturm vorübergehend wieder loslegen wird. Gleichzeitig nähern sich vom Atlantik her weitere Tiefs, die uns neben erneuter Sturmgefahr ebenfalls Regen sowie kühlere Luft mitbringen. Damit sinkt die Schneefallgrenze in den Bergen auf 1.000 Meter und im Flachland wird’s teils nasskalt mit zum Teil kaum mehr als zehn Grad.

Kurzum: Nach dem milden Oktober, will’s der Herbst jetzt wissen.