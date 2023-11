Die Wettercomputer lassen Fred am Samstag und in der Nacht zum Sonntag weiter südlich auf europäisches Festland treffen. Im Bereich der Biskaya, also eher in Südwestfrankreich und Nordspanien. Dabei spricht vieles dafür, dass er nicht ganz so intensiv wird. Dennoch drohen abermals Orkanböen, die stellenweisen bis um die 140 bis 160 km/h erreichen können.