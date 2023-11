Die Sturmwarnungen in Deutschland am Donnerstag den 2. November 2023

In Deutschland bekommen wir vom heftigen Orkan nur einen Streifschuss ab, denn sein Zentrum zieht weiter Richtung Nordsee und verliert dort am Donnerstag an Stärke. Dennoch können wir im Westen und an der Nordsee allgemein mit Sturmböen rechnen, die Geschwindigkeiten von bis zu 70 km/h erreichen. Besonders an exponierten Stellen und in den Mittelgebirgen kann es noch stärker wehen. Zudem wird eine Regenfront über den Westen ziehen und sich im Verlauf des Vormittags auflösen. Auf dem Brocken im Harz sind sogar die ein oder anderen Orkanböen mit über 118 km/h möglich.

Am Freitag beruhigt sich die Lage ein wenig, allerdings bleibt es an der Nordsee weiterhin stürmisch, und weitere Sturmböen sind dort möglich. Zudem bringt die Kaltfront des Tiefs dem Nordwesten und Westen kühlere Temperaturen im einstelligen Bereich und Regen. Also haltet Euch gut fest und packt die Regenschirme ein!



