Wie erwartet hat Tief Emir, das international den Namen Ciaran trägt, den Westen Europas voll erwischt. Hierbei hatte es in den Stunden zuvor durch die wettersteuernde Strömung, den sogenannten Jetstream, nochmals enorm an Kraft gewonnen. Entsprechend zerstörerisch waren die Böen, die die Bretagne in Westfrankreich erschüttert haben:

Ouessant: 185 km/h

Lanveoc Poulmi: 170 km/h

Beg Melen: 169 km/h

Brest: 156 km/h

Le Talut: 152 km/h

Bislang noch unbestätigt ist eine Böe von knapp 210 km/h. Regional hat der Orkan damit kurzzeitig die Kraft eines Hurrikanes der Stärke 2 bis 3 (von 5 Stufen) erreicht!