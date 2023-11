Die stärksten Winde durch das Orkantief Emir, das international als Ciaràn bekannt ist, dürften in Frankreich am Donnerstagvormittag schon vorbei sein. Hohe Windgeschwindigkeiten werden in Großbritannien ebenfalls bis zum Vormittag in den Grafschaften Cornwall und Devon erwartet. Bis in den Abend hinein soll Emir an der Südostküste von Hampshire bis Kent und Essex wüten. Der britische Wetterdienst Met Office warnte vor Lebensgefahr durch herumfliegende Trümmerteile und umstürzende Bäume. Die britische Küstenwache warnte Menschen davor, sich in Ufernähe aufzuhalten. Auf der Kanalinsel Jersey warnte der Wetterdienst in der Nacht zum Donnerstag vor Windböen, die am frühen Morgen eine Geschwindigkeit von nahezu 160 Stundenkilometern erreichen könnten.

Lese-Tipp: Böen bis Tempo 200! Europa droht Rekord-Sturm - wie schlimm wird es bei uns?

In Frankreich wurde der Zugverkehr in den Regionen Bretagne, Normandie, Pays de Loire, Hauts de France und Centre Val de Loire für Donnerstag weitgehend eingestellt. In drei besonders stark betroffenen Départements rief Verkehrsminister Clément Beaune dazu auf, das Auto nicht zu benutzen. Gemeinden hatten noch am Mittwoch Dämme verstärkt und zusätzliche Barrikaden nahe der Küste errichtet.

Lese-Tipp: Mega-Orkan auf dem Höhepunkt – aber das ist erst der gefährliche Anfang!