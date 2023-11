Der 55-Jährige stirbt trotz Reanimationsversuchen noch am Unfallort. Die Frau (44) muss nach einer Erstversorgung in die Uni-Klinik in Mainz gebracht werden. In welcher Beziehung die beiden zueinander standen, ist nicht bekannt.

Lese-Tipp: Familienvater schläft im Wohnzimmer ein - plötzlich kracht ein Van durch die Hauswand

Der 19-jährige Autofahrer und zwei Beifahrer stehen nach dem Unfall unter Schock. Sie müssen durch ein Kriseninterventionsteam betreut werden. Auch die Bekannten der Unfallopfer, die alles mit ansehen mussten, sind mit Sicherheit geschockt. Das Auto ist durch den Aufprall zerstört. Für die Dauer der Unfallaufnahme musste ein Straßenabschnitt abgesperrt werden, es gab Probleme bei den öffentlichen Verkehrsmitteln. Wie genau es zum Unfall kam, ermittelt die Polizei. (ots/jsi)