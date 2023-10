Überall im Wohnzimmer liegen Backsteine der Fassade, das große Panorama-Fenster ist komplett aus der Verankerung gerissen.

Es war sechs Uhr am Donnerstagmorgen (5. Oktober), als das Auto eines 59-Jährigen mitten ins Haus in der Ortschaft Wiefelstede rund 20 Kilometer von Oldenburg entfernt krachte. Der Fahrer war mit seinem Ford in einer langgezogenen Rechtskurve geradeaus gefahren und auf das Grundstück geraten. Dort riss er einen Poller und einen Baum um und schoß mit dem Wagen durch das Panoramafenster des Wohnzimmers, so dass der Wagen komplett im Wohnzimmer landete.

Glück im Unglück hatte der Familienvater, der im Wohnzimmer auf dem Sofa schlief. Durch Trümmerteile wurde er nur leicht verletzt, kam vorsichtshalber in ein Krankenhaus. Auch der Autofahrer trug nur leichte Verletzungen und einen Schock davon.