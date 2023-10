Das Bus-Drama in Italien mit 21 Toten hat auch in Deutschland viele Menschen tief bewegt - doch besonders nahe geht dies einer Arztpraxis in Leipzig. Denn: Unter den Toten befinden sich auch drei deutsche Staatsangehörige – eine davon ist Eleen, eine Arzthelferin der Hausarztpraxis. Sie sitzt mit ihrer Familie im Todesbus, stirbt in den Flammen. Ihr Partner Bastian ist ebenfalls als Arzthelfer in der Praxis angestellt und kämpft in einem Krankenhaus in Italien um sein Leben. Er ist der leibliche Vater der vierjährigen Tochter und Stiefvater ihres 13-jährigen Bruders, berichtet Bild. Die beiden Kinder überleben mit mittelschweren Verletzungen. Doch sie müssen nun den Tod ihrer geliebten Mutter verkraften. Sie kann ihnen nun nicht mehr gut zu reden, sie nicht mehr zu Bett bringen oder sie von der Schule abholen – nicht mehr für ihre Familie da sein.

Den Chef von Eleen, Frank Radowsky, bewegt der Schicksalsschlag seiner Mitarbeiter sehr. Kurzerhand erstellt er einen Spendenaufruf, über 34.000 Euro sind dort bereits zusammengekommen. Mit RTL sprach er darüber, was der Verlust von Eleen auch für die Mitarbeiter bedeutet und was sie als Kollegin und Mensch ausgemacht hat. „Es ist fast, wie wenn ein Familienmitglied geht. Ein ganz großer Verlust“, sagt Frank Radowsky im Gespräch mit RTL.