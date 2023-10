Das Ehepaar soll sich erst vor 20 Tagen das Ja-Wort gegeben haben. Noch trauriger: Antonela soll im fünften Monat schwanger gewesen sein. Das berichtet die kroatische Zeitung Index und die italienische Zeitung Corriere della Sera.

Flitterwochen in Venedig sollen ihr großer Traum gewesen sein. Doch ihr Besuch in der Stadt endet mit dem Albtraum-Unfall. Antonela stirbt – Marko soll sich noch in einem ernsten aber stabilen Zustand auf der Intensivstation befinden. Ob er weiß, dass die Liebe seines Lebens tot ist, ist noch nicht bekannt.

Lesen Sie auch: Busunglück bei Venedig: ER soll den Todesbus gefahren haben