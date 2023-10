Das jüngste Opfer soll gerade einmal ein anderthalb Jahre gewesen sein. Unter den weiblichen Opfern war auch ein weiteres junges Mädchen: Sie war gerade zwölf Jahre alt. Weiter identifiziert wurden zwei 28-Jährige, eine 30-Jährige, eine 38-Jährige und zwei ältere Damen im Alter von 65 und 70 Jahren. Das berichtet die Agentur Ansa.

Eines der Opfer soll schwanger gewesen sein. Es soll sich um eine Touristin aus Kroatien gehandelt haben. Das berichtet die kroatische Zeitung Index. Ihr Mann soll ebenfalls in dem Bus gesessen haben. Er soll auf schwer verletzt auf die Intensivstation gekommen sein. Das Paar soll vor etwa 20 Tagen geheiratet haben und befand sich in ihren Flitterwochen in Italien.