Für Psychologe Rolf Schmiel ist klar: Toxische Beziehungen und Partnerschaften sind aktuell ein großes Thema. Trotzdem möchte er im RTL-Interview klarstellen: „Wenn Beziehungen nicht so laufen, wie wir uns das eigentlich gewünscht hätten, ist häufig die Rede von ‘toxisch.’ Aber: Nicht jede Beziehung, die scheitert, ist direkt toxisch.“ So ist es auch der Fall beim Thema Freundschaft.

Es ist wichtig zu wissen, so der Experte, dass sowohl zu einer toxischen Beziehung, als auch zu einer toxischen Freundschaft, immer zwei Personen dazu gehören: „In jede Form von Beziehung – sei es Partnerschaft oder Freundschaft – bringt jeder seine Anteile mit. Es ist nicht nur einer von beiden derjenige, der sich plötzlich als ‘Täter’ entpuppt. Meist eröffnet der Andere ihm auch erst die Möglichkeiten zu der Tat.“

Was genau bedeutet das genau?

In richtigen toxischen Freundschaften hat meist eine Person ein schwach ausgeprägtes Selbstbewusstsein. Sie neigt dazu, sich als Freund jemanden auszusuchen, der dominantere Züge hat, erklärt Schmiel. Diese Dominanz zieht an – aber sie ist es auch, die unangenehme Schattenseiten mit sich bringen kann, zum Beispiel wenn die weniger dominante Person nicht gelernt hat, „Nein“ zu sagen oder sich entsprechend abzugrenzen. „Genau so entsteht irgendwann ein Strudel, der einen in eine toxische Beziehung oder Freundschaft bringt, aus dem man so schnell nicht mehr herauskommt. Das ist wie ein schleichendes Gift.“

Das Perfide: Der toxische Partner oder Freund merkt meist ganz genau, wenn er aufzufliegen droht, sodass er sich wieder anpasst und wieder von seiner besten Seite präsentiert. Ein weiteres Problem: „Toxische, zwischenmenschliche Beziehungen machen auf eine Art süchtig. Und auch deswegen finden wir so schlecht wieder heraus“, so der Experte.

Lese-Tipp: Toxische Beziehung: Bin ich selbst etwa der toxische Part?