So weit, so gut. Doch es gibt auch noch die „Killer“, die getarnter um die Ecke kommen und meist eher unscheinbarer sind. So zum Beispiel auch der wichtige Punkt Respekt: „Eine Partnerschaft lebt von Respekt. Der Partner muss immer gut behandelt werden, sonst findet eine dauerhafte Entwertung statt. Wenn eine Partie nur die Dinge erwähnt, die nicht gut laufen, dann kann das problematisch werden.“

Laut Krüger gebe es hier eine einfache Grundregel: „Den Partner zu loben ist das Schmieröl der Liebe!“ Auch wenn der stressige Alltag es oft nicht zulässt: Versucht diesen Tipp zu beherzigen und lasst nicht immer jeglichen Frust an eurem Partner aus.

Ebenfalls wichtig: Bloß nicht verändern! „Sobald Partnerschaften so sind, dass einer versucht, den anderen zu ändern, dann gibt es nur noch wenig Hoffnung.“ Eine Beziehung lebe von der Toleranz, dass man den anderen grundsätzlich so lässt, wie er ist.

Was allerdings nicht heiße, dass man in puncto Haushalt oder fehlender Erotik keine Wünsche mehr äußern darf. Denn das sei durchaus normal, so Krüger. „Wünsche sollen immer geäußert werden. Aber Sie dürfen nicht erwarten, dass wenn Sie in ein Gutshaus eingezogen sind, daraus plötzlich ein Schloss wird.“

Lese-Tipp: Lebenslange Beziehungen: Geht das? Experten erklären, wie eine Ehe für immer hält

Heißt also zusammenfassend: Der Partner sollte niemals in seinen Grundgegebenheiten offensiv geändert werden wollen. „Wenn wir unzufrieden sind, fangen wir an, am Partner rumbasteln zu wollen. Aber damit machen wir ihm klar, was seine Defizite sind. Und das ist der Anfang vom Ende.“