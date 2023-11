Am Preis sparen, aber nicht am Geschmack: So lieben wir Einkaufen!

Stiftung Warentest hat gute Nachrichten für Butter-Fans: Zwei der Geschmackssieger stammen aus dem Discounter, und auch andere günstige Produkte schnitten gut ab. Ausgerechnet eine irische Butter, die eigentlich besonders fein schmecken sollte, landet dagegen auf dem letzten Platz. Die Tops und Flops im Überblick!

