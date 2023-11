Tierische Fette, unter anderem aus der Butter, galten lange Jahre als Dick- und Krankmacher. Infolgedessen griffen viele Menschen zu Margarine. Bis auch diese als minderwertiges Industrieprodukt in Verruf geriet. Mittlerweile gelten gesättigte Fettsäuren aus tierischen Quellen in Maßen wieder als okay und auch die Margarine konnte imagemäßig wieder aufholen, was nicht zuletzt mit der um etwa das Dreifache besseren Klimabilanz gegenüber der Butter zusammenhängt.

Für viele Esser ist das Ganze aber schlicht Geschmackssache, immer vorausgesetzt, an der Qualität des gewählten Produktes gibt es nichts zu mäkeln. Öko-Test ist dieser bei der Margarine nachgegangen und hat 18 gängige Produkte genauer angeschaut. Auf der Prüfliste des Labors unter anderem: die Fettschadstoffe 3-MCPD und Glycidol, Transfettsäuren, Mineralölbestandteile und Weichmacher.

Zudem wurden die Margarinen auf Pestizide und auf polyzyklische aromatische Kohlenwasserstoffe getestet. Per Deklaration wurde überprüft, ob die Produkte Aromen enthalten oder andere Vitaminzusätze als Vitamin A und D. Eine Anreicherung mit diesen beiden fettlöslichen Vitaminen wird vom Bundesinstitut für Risikobewertung (BFR) in Streichfetten als sinnvoll toleriert.