Bequemer ist es allemal: Nach dem Abendessen das Geschirr schnell in die Spülmaschine geräumt, angestellt und Feierabend. Doch schleudern wir dabei unser Geld unnötig aus dem Fenster, weil der Strom- und Wasserverbrauch höher ist, als wenn wir mit der Hand spülen? Diese Frage ist pauschal gar nicht so einfach zu beantworten. Der Grund: Das Spülverhalten ist sehr individuell.

Eine moderne Spülmaschine lohnt sich laut energiewechsel.de, der Webseite des Bundeswirtschaftsministeriums, aber schon. Sie verbrauchen bei zwölf Maßgedecken im Durchschnitt unter 10 Liter Wasser und weniger als eine Kilowattstunde Strom. Der Vergleich zum Handspülen: Dabei verbrauchen wir demnach rund 20 Liter Wasser im Schnitt und ca. 40 Prozent mehr Energie. Der größte Energiefresser dabei: Das Erwärmen des Wassers. Da eine Maschine oft weniger Wasser verbraucht, muss auch weniger Wasser erhitzt werden.

Sören Demandt von der Verbraucherzentrale NRW sieht das auch so: „In den meisten Fällen braucht die Spülmaschine weniger Wasser als man es beim Spülen per Hand für die gleiche Menge an Geschirr benötigen würde. Wie groß der Unterschied ist, und ob und wie sehr die Maschine auch Energie beziehungsweise Kosten einspart, ist sehr individuell. Dabei kommt es darauf an, wie viel Wasser beim Spülen im Spülbecken gebraucht wird, wie hoch die Temperatur eingestellt wird, mit welchem Energieträger das Wasser erwärmt wird und ob die Warmwasserbereitung lokal oder zentral erfolgt.“

