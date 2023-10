Doch einen Tipp hat der Automobil-Club: Autofahrer können Geld sparen, wenn sie abends zur Tankstelle fahren. Auswertungen des ADAC haben gezeigt, dass die günstigste Zeit zum Tanken zwischen 20 und 22 Uhr liegt. Und auch schon zwischen 18 und 19 Uhr sind die Preise niedrig. Am Morgen ist der Sprit in der Regel deutlich teuer. Aber auch Vergleichen lohnt sich. Die Preise an den Tankstellen unterscheiden sich teilweise deutlich. Online und mit Apps können Autofahrer die aktuellen Preise einsehen. (jsi)

