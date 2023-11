Ja, wir haben Mitte November, es ist kalt, windig und regnet – da träumen wir uns doch gern in die Ferne!

Denn es dauert schließlich gar nicht mehr so lange, bis das Jahr rum ist und wir uns langsam wieder Gedanken über unsere Reise(n) im Jahr 2024 Gedanken machen könnten. Nur wo wird es günstig? In welchen Ländern herrscht großes Sparpotenzial für Alleinreisende, Paare oder Familien, und WANN sollte ich eigentlich am besten buchen? RTL-Reiseexperte Ralf Benkö wagt den Blick in die Glaskugel – im Video. (ubr/vdü)

