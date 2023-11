Die 30-Jährige unterrichtet erst seit Kurzem an der Booneville Junior High School in Fort Smith (US-Bundesstaat Arkansas). Trotzdem soll sich Kaytlann B. an einen ihrer Schutzbefohlenen rangemacht haben. Aus Gerichtsakten gehe hervor, die Lehrerin habe dem 14-jährigen Jungen Fotos und ein Video bei Snapchat geschickt, „in denen sie absichtlich ihre Geschlechtsorgane freilegt“, berichtet das Magazin New York Post.

