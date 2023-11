Ich finde, wer Fleisch isst, muss auch damit leben können, dass dafür ein Tier stirbt und das nicht einfach beiseite wischen, als stünden in der Uckermark vor Berlin irgendwelche Schnitzelbäume und einmal im Jahr stehe die Ernte an.

Am Ende habe ich Elisa schlachten lassen. Eisbein, Koteletts, Spareribs und so weiter liegen jetzt in einer eigens angeschafften Kühltruhe. Bratwürste, Wiener, Schinken, Kassler und Co kommen noch. Das wird alles auf dem Hof vom eigenen Metzger zubereitet und wird sicherlich sehr gut sein.

Ich habe keine endgültige Haltung nach einem Jahr mit meinem Schwein: Aber final zu sagen: Elisa stirbt jetzt, damit ich Fleisch habe: Das fühlte sich eigentümlich an. Auch wenn ein Schwein kein Tier zum Kuscheln ist, es war doch meines, ich habe oft über sie gesprochen. Es gab da eine Verbindung. 1.800 Euro habe ich gemeinsam mit zwei Freunden in ihr Leben investiert, das Fleisch teilen wir uns.