Sehen wir hier das schmerzhafteste Selfie aller Zeiten?

Gian Carlo Triacca (42) aus Mexiko urlaubt gerade in Griechenland. Alles wirkt friedlich, als er in der Natur zwischen Hirschen, Rehen und Gänsen steht. Als er den idyllischen Moment festhalten will, attackiert ihn wie aus dem Nichts ein aggressiver Hirsch. Den schmerzhaften Schock-Moment sehen Sie im Video. (kko)

RTL.de ist jetzt auch bei WhatsApp - HIER direkt ausprobieren!