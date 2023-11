Waren Sie diesen Herbst auch schon erkältet? Wenn nicht, hatte bestimmt schon Ihr Kind Schnupfen, ein Nachbar Husten oder ein Arbeitskollege Corona. Derzeit leiden nach Schätzung des Robert-Koch-Instituts (RKI) mehr als sieben Millionen Menschen (!) an einer Atemwegserkrankung. Dazu zählen neben Erkältungen auch Corona- und Grippe-Infektionen.

Laut dem aktuellen Bericht des Insituts für die KW43 liegt die Inzidenz bei 8500 Atemwegserkrankungen pro 100.000 Einwohner. In der vergangenen Woche waren es noch 8000. Das ist die höchste Zahl, schaut man sich die vergangenen fünf Jahre in der Übersicht an.