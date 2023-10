„So lange das Wetter schön ist, ist es nur gut für uns. Das schiebt die Erkältungswelle ein bisschen nach hinten“, erklärt Allgemeinmediziner Dr. Christoph Specht im Gespräch mit RTL. Das zeigen auch die aktuellen Zahlen des RKI-Webportals GrippeWeb. Zwar steigt die Zahl der gemeldeten Erkältungen noch immer an, das gute Wetter scheint den Anstieg aber dennoch abzumildern.

Das Hoch der Erkältungswelle komme erst dann, wenn das Wetter schlechter wird, sagt Specht. „Das liegt nicht so sehr am Wetter selbst, sondern eher indirekt daran, dass wir uns bei schlechtem Wetter mehr in Innenräumen aufhalten“, erklärt der Mediziner. Dann haben Viren leichtes Spiel.

Dass der Oktober so warm ist, schützt uns also noch. Doch was, wenn das Wetter in den kommenden Tagen kippt?

