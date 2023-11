Wladimir Klitschko fürchtet nicht, dass die Ukraine in Vergessenheit gerät

Der mehrfache Box-Weltmeister und Bruder des Kiewer Bürgermeisters Vitali Klitschko, Wladimir Klitschko, hat keine Angst davor, dass angesichts der Eskalation im Nahen Osten der Krieg in seinem eigenen Land in den Hintergrund rückt. „Natürlich steht seit dem 7. Oktober vor allem Israel im internationalen Fokus“, so Klitschko im Gespräch mit RTL/ntv. „Aber auch wir hier in der Ukraine kämpfen nach wie vor um unser Leben, in diesem sinnlosen, aggressiven Krieg.“



Mut machten den Ukrainern derzeit vor allem Besuche hochrangiger, europäischer Politiker – wie kürzlich etwa von EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen. „Natürlich war dieser Besuch wieder eine Message an uns Ukrainer. Dass wir über die Taten, die am 7. Oktober in Israel passiert sind, nicht vergessen wurden. Dass Europa zur Ukraine steht - und die Ukraine steht zu Europa.“



Die Ukraine benötigt im russischen Angriffskrieg weiterhin dringend Waffenlieferungen aus dem Westen, so Wladimir Klitschko weiter. In der Hauptstadt Kiew habe man in den vergangenen vier Wochen zwar weniger Luftalarm gehört, als je zuvor seit Kriegsbeginn. Doch das sei vor allem dem hocheffektiven Flugabwehrsystem Iris-T zu verdanken, das aus Deutschland geliefert wurde. Aber jenseits der Hauptstadt, in den ländlicheren Gebieten, oder auch in Städten wie Odessa, sei die Gefahr durch russische Raketen jeden Tag allgegenwärtig. „Wir Ukrainer können selbst kämpfen. Aber wir brauchen das Material und die Waffen dafür.“