Prozess um Sex auf Altar in Dorfkirche: Wie die Ermittler dem Paar auf die Spur kamen

Das ungewöhnliche und verbotene Schäferstündchen trug sich im Sommer 2022 in der katholischen Kirche in Schechen zu, einer 5.300-Einwohner-Gemeinde im oberbayerischen Landkreis Rosenheim. Der 39-jährige Campingplatzwart soll dort mit seiner Ehefrau (26) Sex im Altarbereich und auch auf dem Altar gehabt haben, wie Bild berichtet. Laut Staatsanwaltschaft in verschiedenen Positionen: Die Polizei beschlagnahmte später das Handy des Mannes, auf dem die Aufnahmen gespeichert waren.

Die Anklage wirft dem gebürtigen Rosenheimer unter anderem Störung der Religionsausübung vor. Zum Prozessauftakt vor dem Landgericht Traunstein äußerte er sich nicht dazu.

