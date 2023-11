Eine Schwellung beider Augenlider kann durch Flüssigkeitseinlagerungen um das Auge hervorgerufen werden. Dies ist möglicherweise Symptom einer Herz- oder Nierenschwäche. Der Körper schafft es nicht, das Wasser aus dem Gewebe zu entfernen - Ursache ist entweder eine zu schwache Leistung des Herzens oder der Nieren. Auch wer ausgeprägte Tränensäcke hat, sollte sicherheitshalber seine Nieren checken lassen.

Das Lid zuckt plötzlich hin und her? Normalerweise hält dieses Symptom nur wenige Sekunden an, wiederholt sich aber in kurzen Zeitabständen. Lidzucken deutet auf Erschöpfung, Stress und Müdigkeit hin. Auch intensive Bildschirmarbeit kann dazu führen. Zuckende Augenlider sind zwar unangenehm, aber meistens harmlos. In der Regel verschwindet das Symptom so plötzlich wie es gekommen ist.

Ein Tipp: Entspannungsübungen können helfen: Massieren Sie das geschlossene Lid leicht mit den Fingern oder legen Sie einen warmen, nassen Waschlappen auf die geschlossenen Augen. Oder: Machen Sie doch einfach mal eine Pause.

