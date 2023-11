Kein Wunder also, dass ihr Halter sein Pferd an van Issums Seite wissen will. „Sein Herzenswunsch war, mir Hadley zu vermachen“, weiß sie. Und obwohl sie das Pferd finanziell nicht versorgen kann, nimmt sie die Stute nach seinem Tod sofort an sich. Auch sie befürchtet bis heute, dass Hadley andernfalls in irgendeiner Form „entsorgt“ werden würde. Schließlich wird das Pferd im März stolze 24 Jahre alt.

Fakt ist aber auch, dass allein die Stallmiete für van Issums nicht zu bewältigen ist. Ab Dezember muss sie 690 Euro im Monat für die Unterkunft bezahlen, was ihr ausschließlich über Spenden gelinge. Die Stute in eine günstigere Unterkunft zu verlegen, würde schon helfen, sagt sie. „Es muss doch irgendeine Möglichkeit geben, Hadley auf Dauer irgendwo unterzubringen und sie trotzdem weiter zu versorgen“, hofft van Issum. Auf keinen Fall wolle sie von dem Tier getrennt werden.