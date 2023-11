Der Angeklagte soll im Jahr 2019 zwei Senioren in einer Pflegezentrum am Doventor in Bremen ermordet haben. „Konkret soll er in seiner Funktion als Altenpflegehelfer zwei Bewohnern Medikamente gespritzt haben, um sich so mutmaßlich als Retter darstellen zu können“, berichtet Gerichtssprecher Jan Stegemann im Gespräch mit RTL-Reporter Thees Jagels. Ein Opfer ist ein 79-jähriger Rentner, dem er ohne Notwendigkeit mehrere Mengen Insulin verabreicht haben soll. In beiden Fällen seien die Bewohner später an einer Überdosis gestorben. Laut Anklage soll er den Tod der beiden billigend in Kauf genommen haben.

