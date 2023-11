Oliver Pocher schießt gegen Gil Ofarim: „An Dreistigkeit nicht zu überbieten“

Lese-Tipp: DAS sagt Deutschland zum überraschenden Lügengeständnis von Gil Ofarim

Es ist ein Fall, der polarisiert. Am sechsten Tag im Verleumdungsprozess um Gil Ofarim in Leipzig (28. November) gestand der Musiker gelogen zu haben. Zum Hintergrund: Vor zwei Jahren beschuldigte der jüdische Sänger in einem öffentlichen Instagram-Clip einen Hotelmitarbeiter ihn aufgrund des Tragens einer Davidstern-Kette beleidigt zu haben. Aufnahmen von Überwachungskameras ließen an seinen Aussagen zweifeln, auch der Mitarbeiter streitet die Vorwürfe ab. Das Ganze endet in einem Verleumdungsprozess vor Gericht. Gil Ofarim beharrte trotzdem weiter auf seiner Sicht der Dinge – bis jetzt.

„Du hast das Ganze weiter und immer und immer erzählt“, meldet sich Promi-Kollege Oliver Pocher jetzt fassungslos in seiner neuesten Bildschirmkontrolle auf Instagram zu Wort. In knapp 14 Minuten rollt der Comedian den Ofarim-Fall noch einmal von vorne auf und wendet sich dabei direkt an gefallenen Rock-Musiker, der seine Lügengeschichte auch in mehreren Medien verbreitete: „Nichts davon stimmte (...) Das ist schon an Dreistigkeit nicht zu überbieten.“