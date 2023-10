Wo, wann und unter welchen Umständen der Clip entsteht, ist unklar. Doch er wird über Propaganda-Kanäle der Hamas im Netz verbreitet. „Ich bin 21 Jahre alt und komme aus Schoham“, sagt die Frau in dem rund einminütigen Video. Sie sei aktuell in Gaza und dort in einem Krankenhaus behandelt worden. Dort sei sie operiert worden, bekomme Medikamente und alles sei in Ordung, doch sie bittet eindringlich um Hilfe: „Holt mich hier bitte so schnell wie möglich raus!“

Bei der mutmaßlichen Hamas-Geisel soll es sich um eine Israelin handeln, die auch den französischen Pass besitzt. Beim US-Sender CNN äußert sich die Mutter der Frau aus dem Video ausführlich zu Wort – und atmet auf. „Sie ist verletzt, sie sieht verängstigt aus, aber sie lebt und ist stabil“, sagt Keren Scharf Schem. Bis zu dem veröffentlichten Video weiß sie nicht, dass ihre Tochter noch lebt. Über eine Woche erhält sie kein Lebenszeichen, nachdem die Hamas die 21-Jährige nach Gaza verschleppen.