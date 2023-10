Die Geschichte der beiden beginnt daher sehr romantisch. Denn der bis dato heiß begehrte Junggeselle wurde im Krankenhaus von niemand geringerem als seiner baldigen Partnerin gepflegt!

„Wir haben uns kennengelernt, als ich in dem Krankenhaus, in dem sie arbeitet, wegen einer kleinen Fußballverletzung behandelt wurde“, erzählt Tomlin laut der britischen Zeitung bei der Premiere von Bikeriders in der Royal Festival Hall in London. Leanne Noakes sei für seine Genesung mit verantwortlich gewesen.

Tomlin, der 1,90 Meter groß und ausgebildeter Pilot ist, arbeitet nebenbei als Model. Als Mr. Tinder wird er vielleicht in die Geschichte eingehen – doch das dürfte ihn nun kaum mehr interessieren. Schließlich kann er sich jetzt (endlich) von der Dating-Plattform abmelden! (vdü)