Zwölf Millionen Tonnes Lebensmittel jedes Jahr in Deutschland im Müll!

Eine gigantische Menge – und viele davon sind Produkte, die noch einwandfrei und völlig genießbar sind. Oft liegt das auch am Mindesthaltbarkeitsdatum (MHD), das von vielen falsch interpretiert wird. Ist es erreicht, sind Verbraucher häufig verunsichert und entsorgen Lebensmittel sicherheitshalber lieber. Dabei ist das MHD kein Verfallsdatum und nicht alles gehört sofort in den Müll, auch Essensreste nicht! Das weiß auch Zero-Waste-Köchin Sophia Hoffmann aus Berlin – in ihrem Café in Berlin Neukölln betreibt sie sogenannte Kreislaufwirtschaft. Was dahinter steckt, zeigen wir im Video.