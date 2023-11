Mario Götze spielt aktuell für Eintracht Frankfurt in der Bundesliga.

Für Mario Götze (31) lief es in diesem Jahr nicht nur auf dem Fußball-Feld so richtig gut. Zusammen mit seiner Frau Ann-Kathrin (33) ist er auf einem guten Weg zu einer richtigen Großfamilie: Am 20. Oktober sind die Beiden zum zweiten Mal Eltern geworden – Sohnemann Rome (3) freute sich über ein Geschwisterchen. Seitdem versorgte das Paar ihre Follower immer mal wieder mit frischen Infos.

Die frischgebackene Zweifach-Mama zeigte unter anderem schon das Gesicht ihrer Tochter – mit einem zuckersüßen Foto! Und auch den Namen des zweiten Götze-Babys plapperten sie bereits ganz stolz aus: Es hört auf den Namen Gioia – womit Mario und Ann-Kathrin ihre Liebe zu Italien mal wieder aufs Neue bewiesen.